„Būsimasis Seimo pirmininkas Juozas Olekas yra toks techniškai pasikaustęs, kad sugebėjo koalicinės sutarties projektą atsiųsti svetimiems žmonėms.
Jie, aišku, persiuntė jį man. Ypač geri tie violetiniai pastebėjimai“, – socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje rašė visuomenininkas, atkreipdamas dėmesį į paryškintas sutarties projekto vietas.
Panašu, kad į jo rankas pateko viešas „Google Docs“ dokumentas.
Čia struktūruotai išdėstyti ir partijų susitarimai bei įsipareigojimai.
Tarp susitarimų minima, kad į ministro pirmininko ir Seimo pirmininko pozicijas yra siūlomi Inga Ruginienė bei J.Olekas. Į pirmojo Seimo pirmininko pavaduotojus siūlomas „Nemuno aušros“ frakcijos atstovas.
Taip pat išdėstyta, kaip partijos pasidalins ministerijomis: devynios atiteks LSDP, trys – „Nemuno aušrai“, dvi – Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungai bei Lietuvos lenkų rinkimų akcijai-Krikščioniškų šeimų sąjungai (LLRA-KŠS).
Į akis krenta koalicinės sutarties projekte įrašytas punktas, numatantis, kad koalicijai priklausantis Seimo narys, nesutinkantis su Vyriausybės arba Seimo koalicijos frakcijos teikiamais bendrais siūlymais, turi teisę jų neremti, tačiau negali balsuoti prieš arba kitaip trukdyti tuos siūlymus priimti.
Tiesa, panašu, kad dėl pastarojo punkto dar nėra pasiekto galutinio sutarimo, mat violetine spalva čia įrašyti žodžiai „gal turėtų informuoti?“.
„Gal galit padaryti, kad ir aš galėčiau editinti, nes irgi turiu pastabų. Galiu jas mėlynai įrašyti“, – progos ironizuoti situaciją nepraleido visuomenininkas A.Tapinas.
Socialinėje paskyroje paskelbtame įraše jis taip pat prašė politikų, kad valdydami Lietuvą jie nepersiųstų valstybės paslapčių Kremliui.
„Mano Lietuva bedale, už ką tau tai?“ – klausė A.Tapinas.
Progos pašiepti nepraleido ir komentatoriai
A.Tapino sekėjai po įrašu taip pat negailėjo šmaikščių komentarų.
„Gerai,kad gydytoju jau nedirba,o tai nupjautų sveiką ranką ar koją“, – apie J.Oleką parašė vienas.
„Naudojosi Signal programėle ar kokia kita?“ – spėliojo kita komentatorė.
„Ta prasme... su tokiaus poelgiais iš bet kokio UAB'o būtu pramesti už informacijos nutekinimą“, – stebėjosi trečias.
„Netikiu, rusiškai turėtų būt surašyta, Valdemaras nesupras“, – turėdamas omeny LLRA-KŠS pirmininką Valdemarą Tomaševskį rašė dar vienas interneto vartotojas.
„Galiu pamokyti kompiuterinio raštingumo pagrindų – LSDP spec. kaina 50 eur/val.“ – siūlėsi kitas.
„Vienas į Baltuosius rūmus skrenda, kitas kompu naudotis nemoka“, – rašė kita interneto vartotoja, prisimindama nepavykusią Remigijaus Žemaitaičio kelionę į JAV.
