Orai
Lrytas.tv
Horoskopai
TV programa
Laikraščio prenumerata
Lrytas EN
Kontaktai
Naujausi
Lietuvos diena
Verslas
Sportas
Pasaulis
Žmonės
Sveikata
Daugiau
Gyvenimo būdas
Būstas
Bendraukime
Mokslas ir IT
Auto
Gamta
Maistas
Augintinis
Kultūra
Komentarai
Fotogalerijos
Projektai
Lrytas EN
Lrytas Premium
Nauja Vyriausybė
Karas Ukrainoje
Lrytas rekomenduoja
Europos burės
#kuriaMES
Korgių lenktynės 2025
Žinios, kurios šviečia.
Žinios, kurios šviečia.
Lrytas Premium prenumerata vos nuo 1 Eur
Prenumeruoti
Prenumeruoti
Lietuvos diena
Aktualijos
2025 m. rugpjūčio 24 d. 07:18
Be teisės gyventi Lietuvoje, bet persekiojantis žmoną: baltarusio istorija priminė skandalą, kai prokurorus pabudino viešumas
2025 m. rugpjūčio 24 d. 07:18
Lrytas Premium nariams
Praėjusių metų spalio pabaigoje kilo skandalas, kai prokurorai veiksmų dėl persekiotojo ėmėsi tik tuomet, kai istoriją paviešino tinklaraštininkas Skirmantas Malinauskas.
Daugiau nuotraukų (3)
persekiojimas
Skirmantas Malinauskas
Nida Grunskienė
Rodyti daugiau žymių