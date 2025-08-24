Žinios, kurios šviečia.
Lrytas Premium prenumerata vos nuo 1 Eur
Prenumeruoti
Lietuvos dienaAktualijos

Be teisės gyventi Lietuvoje, bet persekiojantis žmoną: baltarusio istorija priminė skandalą, kai prokurorus pabudino viešumas

2025 m. rugpjūčio 24 d. 07:18
Lrytas Premium nariams
Praėjusių metų spalio pabaigoje kilo skandalas, kai prokurorai veiksmų dėl persekiotojo ėmėsi tik tuomet, kai istoriją paviešino tinklaraštininkas Skirmantas Malinauskas.
Daugiau nuotraukų (3)
persekiojimasSkirmantas MalinauskasNida Grunskienė
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.