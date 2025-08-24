D. Šakalienė: pasirašysime ketinimų protokolą dėl Ukrainos ginkluotės gamybos Lietuvoje

„Šiandien su Ukrainos gynybos ministru D. Šmyhaliu planuojame pasirašyti ketinimų protokolą dėl Ukrainos ginkluotės gamybos Lietuvoje. Yra keletas Ukrainoje gaminamų ginkluotės rūšių, kurias galėtume gaminti ir technologiškai vystyti Lietuvoje. Gamybos kiekiai priklausytų ne tik nuo Lietuvos, bet ir nuo Ukrainos poreikių“, – Eltai teigė D. Šakalienė.
„Planuojama gamybos formulė 1+1 t.y. tiek Lietuvos poreikiams, tiek pat ir Ukrainos. Šiuo metu su Ukrainos gynybos ministerija deriname detales dėl gamybos lokalizavimo ir technologijų perdavimo“, – informavo ji.
Krašto apsaugos ministrė taip pat pažymi Kyjive su Ukrainos Karinių oro pajėgų vadovybe aptarusi ir oro gynybos klausimą.
„Siekdami kaip įmanoma greičiau modernizuoti ir plėsti Lietuvos ir Aljanso oro gynybą turėjome detalų situacijos aptarimą su Oro pajėgų vadovybe ir oro gynybos ekspertais“, – Eltai sakė D. Šakalienė.
„Turėjome labai naudingą Ukrainos oro gynybos iššūkių, transformacijos ir inovacijų pristatymą, beje, labai teigiamų vertinimų sulaukė Lietuvos įmonių gaminama įranga. Susitarėm dėl detalesnių techninių diskusijų artimoje ateityje“, – informavo ministrė.
ELTA primena, kad šią vasarą Lietuvoje nukritus dviem iš Baltarusijos atskridusiems dronams, laikinoji krašto apsaugos ministrė Dovilė Šakalienė rugsėjį Lietuvos gynybinių pajėgumų sistemos stiprinimą taip pat yra sutarusi aptarti su Vilniuje viešėsiančiu vyriausiuoju NATO pajėgų vadu Europoje Alexusu Grynkewichu.
D. Šakalienė Kyjive lankosi Ukrainai minint 34-ąsias nepriklausomybės metines.
Dovilė ŠakalienėKrašto apsaugos ministerija (KAM)Ukraina
