V. Zelenskis A. Kubiliui skyrė valstybinį apdovanojimą

Užsienio piliečiams buvo skirti įvairūs apdovanojimai – įskaitant Princo Jaroslavo Išmintingojo ordiną, ordiną „Už nuopelnus“, Princesės Olgos ordiną, Darbo ir Pergalės medalį bei prezidento apdovanojimą – Ivano Mazepos kryžių.
Tarp apdovanotųjų pirmojo laipsnio Princo Jaroslavo Išmintingojo ordinu buvo Portugalijos prezidentas Marcelo Rebelo de Sousa, Čekijos Respublikos prezidentas Petras Pavelas, Suomijos prezidentas Alexanderis Stubbas, o taip pat ir Andrius Kubilius, šiuo metu einantis ES gynybos ir kosmoso reikalų komisaro pareigas.
