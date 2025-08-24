Žinios, kurios šviečia.
V. Zelenskis A. Kubiliui skyrė valstybinį apdovanojimą

2025 m. rugpjūčio 24 d. 21:01
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis skyrė valstybinius apdovanojimus 143 užsienio piliečiams už jų reikšmingą indėlį stiprinant tarptautinį bendradarbiavimą, remiant Ukrainos suverenumą ir teritorinį vientisumą, dalyvaujant labdaringoje veikloje ir populiarinant Ukrainą pasaulyje.
Užsienio piliečiams buvo skirti įvairūs apdovanojimai – įskaitant Princo Jaroslavo Išmintingojo ordiną, ordiną „Už nuopelnus“, Princesės Olgos ordiną, Darbo ir Pergalės medalį bei prezidento apdovanojimą – Ivano Mazepos kryžių.
Tarp apdovanotųjų pirmojo laipsnio Princo Jaroslavo Išmintingojo ordinu buvo Portugalijos prezidentas Marcelo Rebelo de Sousa, Čekijos Respublikos prezidentas Petras Pavelas, Suomijos prezidentas Alexanderis Stubbas, o taip pat ir Andrius Kubilius, šiuo metu einantis ES gynybos ir kosmoso reikalų komisaro pareigas.
