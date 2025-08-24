Vilniuje vyks Ukrainos Nepriklausomybės dienai skirtas mitingas

Šiai progai paminėti Vilniaus Katedros aikštėje sekmadienio popietę rengiamas 150-asis mitingas Ukrainos palaikymui.
Pasak organizatorių, leidimą savivaldybė yra išdavusi 1 000 dalyvių.
Ukrainos nepriklausomybės dienos metinėms skirti renginiai vyko ir šeštadienį. Sostinėje esančiame Ukrainiečių centre vyko filmo „Nepriklausomybės diena“ peržiūra, vėliau renginio dalyviai dalyvavo labdaros mugėse ir dirbtuvėse. Minėjime taip pat buvo pristatytas interaktyvus žemėlapis „Ukraina širdyje“.
Viso renginio metu buvo renkamos lėšos fondui, kurio tikslas atkurti karo niokojamas mokyklas ir darželius Ukrainoje.
ELTA primena, kad 1991 metų rugpjūčio 24 dieną Ukraina paskelbė nepriklausomybės aktą. Šiuo dokumentu, priimtu Ukrainos SSR Aukščiausiosios Rados neeilinėje sesijoje, buvo paskelbtas nepriklausomos Ukrainos valstybės sukūrimas.
Šis aktas nebuvo pirmasis bandymas įteisinti Ukrainos nepriklausomybę: įvairiais audringo 20 amžiaus laikotarpiais įvairūs Ukrainos regionai skelbė apie savivaldžių valstybių sukūrimą. Trys iš jų tai padarė 1918 metais. Tų pačių metų sausio 22 dieną Ukrainos centrinė Rada paskelbė Ukrainos Liaudies Respublikos nepriklausomybę.
MitingasRusijos agresijakaras Ukrainoje
