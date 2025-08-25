I. Ruginienė: esu pasirengusi „Nemuno aušrai“ padėti ieškoti nepartinių kandidatų į ministrus

„Aš labai tikiuosi, kad per 8 mėnesius atsirado daugiau kandidatų. Bet jeigu reikės mano pagalbos, aš pasirengusi tą pagalbą suteikti“, – pirmadienį žurnalistams Seime teigė I. Ruginienė.
„Prezidentas aiškiai pasisakė, kad partinių ministrų netvirtins, tai kalbėsimės“, – akcentavo ji.
Kandidatė į Vyriausybės vadoves teigė koalicijos partnerių paprašiusi turėti po kelis kandidatus į kiekvieną ministeriją.
„Pirmiausiai aš noriu pasikalbėti su tomis frakcijomis, kurios ateina į koaliciją. Po koalicijos (sutarties – ELTA) pasirašymo tikrai bus pokalbiai ir dėl kandidatų, ir pati prašiau, kad kaip ir pati turiu į kiekvieną poziciją po kelis kandidatus, taip lygiai prašiau ir partnerių, kad irgi jie turėtų“, – akcentavo ji.
Prezidentas Gitanas Nausėda, praėjusių metų rudenį „Nemuno aušros“ dalyvavimą koalicijoje vadinęs klaida, praėjusią savaitė tikino, jog svarbiausia yra užtikrinti stabiliai veikiančią Vyriausybę, o R. Žemaitaičio vedami „aušriečiai“, pasak šalies vadovo, turi teisę dirbti joje.
Tiesa, šalies vadovas pripažino, kad partija vis dar turi neišspręstų problemų su teisėsaugos institucijomis. Todėl, prezidento teigimu, partijos atstovams nebus leista dirbti Vyriausybėje.
Ar Ž. Vaičiūnas galėtų likti energetikos ministru – neatsako
Prieš kelias savaites prezidentas Gitanas Nausėda kalbėjo, jog demokratų į energetikos ministrus deleguotas Žygimantas Vaičiūnas galėtų likti dabartiniame poste net ir pasikeitus valdančiosios koalicijos partneriams.
Vis dėlto, į premjeres deleguojama I. Ruginienė tikina, jog Ž. Vaičiūno likimas išlieka neaiškus. Kam atiteks energetikos ministerija, politikės teigimu, bus diskutuojama su naujaisiais koalicijos partneriais.
„Pasižiūrėsime. Ž. Vaičiūnas tikrai dirbo gerai, tai pasižiūrėsime“, – Seime žurnalistams sakė I. Ruginienė.
„Tai yra diskusijų objektas su tais pačiais partneriais“, – pridūrė ji.
Neatskleidžia, kokie socialdemokratų ministrai keisis
I. Ruginienė ir toliau neatskleidžia, kokie socialdemokratų ministrai keisis naujojoje Vyriausybėje.
„Man galbūt yra šiek tiek lengviau, nes į kiekvieną poziciją turiu po kelis kandidatus. Tai tikrai turėsiu, ką pasiūlyti prezidentui“, – sakė kandidatė į ministrus pirmininkus.
Pasak jos, naujame Ministrų kabinete bus tiek partinių žmonių, tiek ir savo sričių profesionalų.
„Bus visaip. Kaip ir šioje Vyriausybėje buvo visaip – buvo tiek partinių žmonių, tiek ir profesionalų. Tai ir ateities Vyriausybėje bus lygiai tas pats“, – informavo politikė.
Nors I. Ruginienė patikino, kad Susisiekimo ministerija ir toliau liks socialdemokratams, visgi politikė nenorėjo atskleisti, koks bus „čekučių“ byloje dėl savivaldos lėšų panaudojimo figūruojančio laikinojo ministro Eugenijaus Sabučio likimas.
„Pažiūrėsime“, – teatsakė ji.
Parlamentarai dėl I. Ruginienės kandidatūros į premjeres turės apsispręsti jau antradienį, rugpjūčio 26 d. Dėl ministro pirmininko kandidatūros Seimas balsuos atvirai – jai pritarti užtenka paprastos balsų daugumos.
Jei parlamentas patvirtins kandidatę į premjeres, ši ne vėliau kaip per 15 dienų nuo paskyrimo turės pristatyti parlamentui sudarytą ir prezidento patvirtintą Ministrų kabinetą bei teikti svarstyti Vyriausybės programą.
Vyriausybė gauna įgaliojimus veikti, kai Seimas posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma pritaria jos programai.
ELTA primena, kad socialdemokratams teko ieškoti naujo Ministrų kabineto vadovo po to, kai liepos pabaigoje atsistatydino į skandalus dėl verslo ir praeities istorijų įsivėlęs Gintautas Paluckas.
Nuspręsta, kad su naujuoju ministru pirmininku keisis ir valdančioji dauguma – naująją koaliciją socialdemokratų taryba nutarė formuoti su „Nemuno aušra“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija Seime – iki šiol koalicijoje dirbę Sauliaus Skvernelio demokratai „Vardan Lietuvos“ į daugumą liko nepakviesti.
Penktadienio vakarą posėdžiavusi Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) taryba nusprendė jungtis prie socdemų vadovaujamos Seimo daugumos.
Koalicinę sutartį partijos žada pasirašyti šios savaitės pradžioje.
