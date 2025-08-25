Naujoji valdančioji koalicija gims jau pirmadienį: kas dės parašus?

Tai naujienų portalui Lrytas patvirto keli socialdemokratų frakcijos atstovai.
Pirmadienio rytą susitiko partijų deleguoti redakcinės komisijos nariai, kurie dar derino koalicinę sutartį, o vakare planuojama sutartį pasirašyti.
Tiesa, dar ir pirmadienį popiet vis dar dėliojamos paskutinės koalicinės sutarties detalės – partijų atstovai kurį laiką nebuvo užtikrinti, ar tikrai pavyks ją pasirašyti pirmadienį, ar teks nukelti į antradienio rytą, prieš Seimui balsuojant dėl Ingos Ruginienės kandidatūros į premjeres.
Nors kurį laiką svarstyta ir dėl galimybės prie valdančiosios koalicijos prisijungti Mišrios Seimo narių grupės atstovams, kol kas socialdemokratai kalbino tik parlamentarą Viktorą Fiodoravą – šis naujienų portalui Lrytas patvirtino, kad praėjusią savaitę buvo susitikęs su laikinuoju socialdemokratų lyderiu Mindaugu Sinkevičiumi, tačiau sprendimo dėl prisijungimo prie daugumos dar nepriėmė.
Kiti Mišrios grupės Seimo nariai Artūras Zuokas ir Vitalijus Šeršniovas portalui Lrytas teigė, kad jokių konkrečių pokalbių dėl galimybės prisijungti prie valdančiųjų nebuvo, tuo metu parlamentaras Vytautas Sinica nurodė, kad tokios galimybės net nesvarsto.
Praėjusią savaitę socialdemokratai nusprendė, kad koaliciją sudarys be buvusių partnerių Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“, ir į derybas pakvietė jungtinę LVŽS ir LLRA-KŠS frakciją. Pastaroji turi tris atstovus Seime – Ritą Tamašunienę, Jaroslavą Narkevičių ir Česlavą Olševskį.
LVŽS atiteks dvi ministerijos – Ekonomikos ir inovacijų, kuriai iki šiol vadovauja Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ atstovas Lukas Savickas, ir Teisingumo, kuri priklauso „Nemuno aušrai“. Jai vadovauja nepartinis Rimantas Mockus.
Lrytas šaltiniai nurodo, kad Teisingumo ministerija bus siūloma LLRA-KŠS.
