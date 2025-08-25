S. Skvernelis apie I. Ruginienės kandidatūrą: lyderystės nematau, bet gal viskas bus gerai

„Žmogus, kuris buvo ministru – yra viena pozicija. Žmogus, kuris nori pretenduoti ir pretenduoja į Vyriausybės vadovus, būti net ir tam tikru koalicijos lyderiu (...) – lyderystė koalicijoje labai svarbi. Šiandien aš tikrai tos lyderystės, dalykiškumo nematau. Bet gal viskas bus gerai, matysime“, – po Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ susitikimo su kandidate į premjeres žurnalistams sakė S. Skvernelis.
Pasak darbą baigiančio Seimo pirmininko, I. Ruginienės lyderystės stoka buvo matoma koalicinių derybų metu.
„Pirmiausiai, mes tikrai nematėme lyderystės formuojant koaliciją. Kaip ir nebuvo nominalios kandidatės į premjeres, nors iš esmės turėtų būti atvirkščiai – ministras pirmininkas apsprendžia, kokia koalicija. Jeigu būsimoji premjerė sako – netiesa, tai vadinasi (yra – ELTA) jos asmeninis indėlis, kad būtų ši koalicija suformuota – kaip įvardijo, komfortabili aritmetinė koalicija“, – dėstė ekspremjeras.
„Mes negauname jokių konkretesnių atsakymų į labai dalykinius klausimus, kuriuos privalo žinoti ministras pirmininkas. Ir kiek prisimenu kelis prieš tai buvusius ministrus pirmininkus – įskaitant ir save – tai aš nebekalbėjau, kad diskutuosime, svarstysime, ieškosime... Buvo labai konkretūs, aiškūs atsakymai, ką reikės daryti“, – pabrėžė parlamento vadovas.
S. Skvernelis taip pat leido suprasti, kad I. Ruginienei gali trūkti savarankiškumo, mat, politiko vertinimu, sprendimus gali tekti derinti su ją delegavusia socialdemokratų partija.
„Mokytis laiko kaip ir nebebus. Juo labiau, kad stovi partija už nugaros, kaip pasirodo, viską sprendžianti. Ir turbūt reikės ministrei pirmininkei prieš priimant Vyriausybės sprendimus su partija paderinti, su europarlamentarais ir kitais garbiais žmonėmis. Tai šitas momentas ir tas paveikslas, kuris dabar atsiskleidžia – jis rodo, kad tikrai rizikos didelės. O kaip seksis – pamatysime“, – pridūrė jis, nekeisdamas anksčiau išsakytos pozicijos.
„Tegul pabando. Tai yra komfortabili koalicija, komfortabili dauguma, kuri leis pabandyti. Čia nuo mūsų jau nebepriklauso“, – apibendrino S. Skvernelis.
ELTA primena, kad socialdemokratams teko ieškoti naujo Ministrų kabineto vadovo po to, kai liepos pabaigoje atsistatydino į skandalus dėl verslo ir praeities istorijų įsivėlęs Gintautas Paluckas. Į naująsias premjeres deleguota iki šiol socialinės apsaugos ir darbo ministrės pareigas ėjusi Inga Ruginienė. Antradienį Seimas turėtų apsispręsti dėl jos paskyrimo.
Saulius SkvernelisInga RuginienėDemokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“
