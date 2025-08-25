Šįkart parašai sudėti su šypsenomis ir juokeliais: Lietuva turi naują valdančiąją daugumą

Šįkart – visai kitaip, nei prieš beveik metus, kai Vilija Blinkevičiūtė, Remigijus Žemaitaitis ir Saulius Skvernelis parašus dėjo akmeniniais veidais. Buvo ir šypsenų, ir juokelių, o galiausiai – ir plojimai.
Koalicinę sutartį pasirašė socialdemokratų frakcijos seniūnas Remigijus Motuzas, „aušriečių“ seniūnas Remigijus Žemaitaitis ir LVŽ-KŠS seniūnė Aušrinė Norkienė.
„Esame tvirtai pasiryžę pasirašyti?“ – jau susėdus prie stalo į A.Norkienę ir R.Žemaitaitį atsisukęs paklausė R.Motuzas.
„Čia kaip ir santuokų rūmuose sako, ar pasiryžę – taip, pasiryžę. Tokią vieną žavią, gražią damą dar turime tarp savęs, tai net abejonių nėra“, – atsakė R.Žemaitaitis.
Ant koalicinės sutarties sudėtus parašus palydėjo gausiai susirinkusių naujosios koalicijos atstovų aplodismentai.
Su nauja koalicija ateina ir naujas Seimo pirmininkas. Juo taps ilgametis socialdemokratas Juozas Olekas. Sutartyje – ir ministrės pirmininkės Ingos Ruginienės pavardė. Balsavimas dėl jos kandidatūros laukia jau antradienį.
Sutartis pasirašyta Seime, Algirdo Brazausko salėje. Kaip ir pernai metų lapkritį. Tik tuomet parašus dėjo ne frakcijų seniūnai, o partijų pirmininkai.
Ši trijų frakcijų valdančioji dauguma Seime turėjo turėti 82 mandatus. Bet likus keliolikai minučių iki sutarties pasirašymo LVŽ-KŠS frakcijai priklausantys Ignas Vėgėlė ir Rimas Jonas Jankūnas pranešė, kad savo frakcijoje bus tarsi savotiška opozicija – neįsipareigos palaikyti Vyriausybės programos.
Nevengė juokauti
Prieš pasirašant sutartį socialdemokratų frakcijos Seime seniūnas Remigijus Motuzas pašmaikštavo.
Nelaiminga salė?
Po koalicinės sutarties pasirašymo R.Motuzas kalbėjo, kad valdančiosios koalicijos pokyčiai buvo būtini.
„Man ateinant į salę buvo klausimas, ar ši salė – nelaiminga, kad po aštuonių mėnesių pasirašome kitą sutartį.
Gyvename tokį permainingą, intensyvų laikotarpį – manau, kad salė yra laiminga. Jeigu kažkas nesiseka, buksuoja ar jaučiame, kad kažkas yra negerai, visada reikia imtis labai, labai ryžtingų permainų“, – kalbėjo R.Motuzas.
Socialdemokratas pripažino, kad „diskusijų buvo įvairių“, tačiau, anot jo, ši koalicijos sudėtis buvo „realiausias variantas“.
„Pasvarstėme ir priėmeme išvadą, kad su šia koalicija galime dirbti“, – nurodė jis.
Paklaustas, kodėl šį kartą, priešingai, nei įprastai, koalicinę sutartį pasirašė ne partijų pirmininkai, o frakcijų seniūnai, R.Motuzas nurodė, kad „taip yra numatyta mūsų dokumentuose, statuse“.
Pildome
Valdančiosios daugumos partneriai žadėjo pasirašyti koalicinę sutartį dar iki kandidatės į premjeres I.Ruginienės tvirtinimo Seime.
Dėl ministro pirmininko kandidatūros Seimas balsuos atvirai – jai pritarti užtenka paprastos balsų daugumos.
Jei parlamentas patvirtins kandidatę į premjerus, ši ne vėliau kaip per 15 dienų nuo paskyrimo turės pristatyti parlamentui sudarytą ir prezidento patvirtintą Ministrų kabinetą bei teikti svarstyti Vyriausybės programą.
Vyriausybė gauna įgaliojimus veikti, kai Seimas posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma pritaria jos programai.
