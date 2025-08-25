Susitikti su Mišria Seimo narių grupe pavėlavusi I. Ruginienė davė du pažadus

Kiek anksčiau I.Ruginienė vyko pas dabar jau opozicijoje atsidūrusius buvusius bendražygius – Demokratų sąjungą „Vardan Lietuvos“.
Dar ketvirtadienį kandidatė į premjerus laikė ir konservatorių bei liberalų jai surengtus egzaminus.
Mišrioje Seimo narių grupėje šiuo metu dirba keturi nariai – Viktoras Fiodorovas, Vitalijus Šeršniovas, Vytautas Sinica ir Artūras Zuokas.
Tiesa, I.Ruginienės jie turėjo ilgokai palūkėti – kandidatė į susitikimą vėlavo apie 15 minučių. Pačių Seimo narių iš pradžių tai nenuteikė labai maloniai.
„Aš skolinga, viskas – taip negali būti“, – įbėgusi į kabinetą šūktelėjo I.Ruginienė, prisipažinusi, jog galvojo, kad susitikimas vyks valanda vėliau.
Netrukus pirmasis V.Šeršniovas kandidatės pasiteiravo apie gynybos pirkimus – pasak jo, visuomenėje yra nemažai manančių, kad pinigai, kurie dabar investuojami į karo pramonę, nėra labai skaidrūs, nesimato, kur jie keliauja, esą galbūt yra perkama remiantis įsipareigojimais, o ne tuo, ko šiandien iš tikrųjų reikėtų.
Pasak V.Šeršniovo, tai automatiškai kelia nepasitikėjimą, tad I.Ruginienės jis klausė, kaip paaiškinti žmonėms, kad viskas vyksta skaidriai ir pagal planą.
Pasak kandidatės, pasitikėjimas turi būti stiprus ties kiekvienu investuotu euru – priešingu atveju valstybės viduje atsiras ir abejonės, ir nepasitikėjimas, ir susiskaldymas. O to Lietuvai dabar tikrai nereikia.
„To leisti negalime. Tai reiškia, kad skaidrumas tikrai turėtų būti. Tikiuosi, kad net ir derybose dėl koalicijos sutarėme, jog nieko baisaus pasitikrinti tiek save, tiek procesus, ir galėtume turėti kokybiškus auditus, ne tik kalbant apie krašto apsaugą.
Aš norėčiau ir daugiau sričių pasižiūrėti ir pasitikrinti su auditais – pasižiūrėti, ar tikrai viską gerai darome. Lygiai taip pat suprantu, kad dėmesys gynybai didelis, bet tokiu laiku gyvename“, – atsakė I.Ruginienė.
Tačiau ji tikino ateinanti su požiūriu, kad svarbu ne tik investuoti į gynybą, infrastruktūrą ir ginkluotę, bet ir į pačius šalies žmones, jų socialinį garantą.
Esą jei stiprės pajamų nelygybė ar žmonės jausis socialiai nesaugiai, jų pilietiškumas ir lojalumas šaliai bus tokio žemo lygio, kad nepadės ir gerai apsaugotos išorinės sienos.
„Ačiū už atsakymus – mano balsą rytdienai jau turite“, – po savo klausimų konstatavo V.Šeršniovas.
V.Sinica I.Ruginienei savo ruožtu priminė ir lietuvių kalbos mokėjimo užsieniečiams klausimą. Jis pats laikosi nuomonės, jog reikėtų pereiti prie to, kad užsieniečiai turėtų mokytis valstybinės kalbos.
Anot kandidatės į premjerus, labai gaila, kad šiuo klausimu lyderystė taip ir neatsirado – galbūt bus galima ją stiprinti dabar.
„Mano požiūris į bet kokį migrantą, kuris atvažiuoja pas mus, kad mes sudarytume jam sąlygas mokytis lietuvių kalbos, ką, pavyzdžiui, labai sėkmingai daro Vokietija.
Net ir ukrainiečiai, kurie integravosi Vokietijoje, jie turi lankyti kursus, išlaikyti egzaminus ir pasiekti tam tikrą lygį. Tai nemaža dalis per trejus metus jau gerokai pramokę vokiškai ir tai yra labai gerai“, – aiškino I.Ruginienė.
Anot jos, per Vyriausybės programą buvo bandyta šį aspektą perleisti Kultūros ministerijai, tačiau kol kas šioje srityje pajudėta „labai silpnokai“.
„Labai tikiuosi, kad naujoji Vyriausybė vis dėlto skirs deramą dėmesį, nes problemų yra“, – teigė I.Ruginienė.
V.Fiodorovas socialdemokratei uždavė ir, kaip pats apibūdino, filosofinį klausimą. Jis teiravosi, kokia premjerė bus I.Ruginienė – mat žinome jos indėlį socialinėje srityje, bet visur kitur – ne.
„Apie ką ji bus, kokia ji bus? Kad aš žinočiau prieš spaudžiant mygtuką, ir jeigu patvirtins Seimas – tikiu, kad patvirtins – galėsiu priminti, ar tokia, ar ne tokia“, – klausė V.Fiodorovas.
„Ką aš galiu pasakyti – man atrodo, kad nerasite istorijoje nei vieno premjero, kuris būtų super profesionalas visose srityse. (...)
Bet ką aš galiu pažadėti – aš esu žingeidus žmogus. Aš mokausi, domiuosi, ir tikrai nėra taip, kad kažkokia sritis pro mane praslįs ir aš ja nepasidomėsiu. Aš pasidomėsiu. Ir aš esu daugiau komandinis žmogus – aš nesu vieno žmogaus orkestras.
Tai reiškia, kad jeigu kažkur aš turėsiu tam tikrų patirties trūkumų, aš labai tikiuosi, kad tą patirtį atrasiu čia, Seime“, – sakė I.Ruginienė.
Ji paragino Seimo kolegas į ją kreiptis, jeigu ir tarp jų pačių atsiras opių, neaptartų problemų.
„Nežinau, kaip man pavyks – nenoriu rožinių akinių čia kiekvienam uždėti, bet labai tikiuosi, kad, kaip ir buvo praeityje, taip ir dabar kalbėsimės, tarsimės“, – pridūrė ji.
„Tai tvirtinant biudžetą ateisite į Mišrią grupę ir pristatysite?“ – teiravosi V.Fiodorovas.
„Jeigu pas konservatorius einu, patikėkit – ateisiu pas visus, kas tik pakvies“, – juokėsi I.Ruginienė.
Kandidatė į premjerus taip pat davė dar vieną pažadą – kad bet koks ministras, kuris savo veikla sukels įtarimų, jos malonės nesulauks.
„Netoleruosiu, ir jeigu koks nors ministras prisidirbs, nesvarbu, iš kokios jis partijos, aš tikrai labai griežtai jį vertinsiu.
Toleravimo tikrai nebus“, – pabrėžė I.Ruginienė.
I.Ruginienės kandidatūra į premjerus ant Seimo stalo galutinai nuguls antradienį.
