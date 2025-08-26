I. Ruginienė atvyko į Prezidentūrą: su šalies vadovu aptars Vyriausybės formavimą

„Bus aptariamas Vyriausybes formavimas. Prezidentas nuo rytojaus planuoja pradėti susitikimus su kandidatais į ministrus“, – Eltą anksčiau informavo prezidento G. Nausėdos vyriausiasis patarėjas Frederikas Jansonas.
Kaip skelbta anksčiau, antradienio rytą vykusio Seimo neeilinės sesijos posėdžio metu buvo pritarta I. Ruginienės kandidatūrai į premjeres.
Seimui pritarus, I. Ruginienė ne vėliau kaip per 15 dienų nuo jos paskyrimo turės pristatyti parlamentui sudarytą ir prezidento patvirtiną Ministrų kabinetą bei teikti parlamentui svarstyti Vyriausybės programą.
Vyriausybė gaus įgaliojimus veikti, kai Seimas posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma pritars jos programai.
2024 m. Seimo rinkimuose išrinkta I. Ruginienė dirbo jau atsistatydinusio Gintauto Palucko Vyriausybėje ir iki šiol laikinai vadovavo Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai (SADM). Iki politinės karjeros starto, nuo 2018 m. politikė vadovavo Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijai.
Kaip numato Konstitucija, ministrą pirmininką Seimo pritarimu skiria ir atleidžia prezidentas.
Gitanas Nausėda Prezidentūra Inga Ruginienė
