I. Ruginienė teisinasi dėl koalicijos su „Nemuno aušra“ ir prabilo apie nerimą prieš balsavimą

„Aš šiandien dar iki balsavimo jaučiuosi nerami. Kiekvienas iš mūsų jaučiamės neramūs“, – LRT radijui sakė Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai (SADM) laikinai vadovaujanti politikė.
Jei parlamentas jos kandidatūrai pritartų, I. Ruginienė jau kitą dieną pradėtų pokalbius su kandidatais į naujosios Vyriausybės ministerijų vadovus.
„Jeigu šiandien Seimas patikės man ministrės pirmininkės poziciją, tai jau nuo rytojaus pradėsiu aktyvius susitikimus su ministrais. Noriu su kiekvienu pasikalbėti, pasidalinti nuomonėmis“, – sakė ji.
I. Ruginienė teigė, kad pokalbių seriją yra pasiruošusi pradėti tiek su laikinaisiais ministrais, tiek su naujais kandidatais į Vyriausybę.
„Tą bandysiu daryti kuo greičiau, kuo operatyviau“, – teigė I. Ruginienė, pakartodama, kad kiekvienai ministerijai vadovauti turi bent po kelis kandidatus.
„Į vieną poziciją yra daugiau (kandidatų – ELTA), į kitą mažiau. Tikrai yra ne vienas kandidatas, nes ruošiuosi įvairioms aplinkybėms“, – sakė socialdemokratė.
Atmeta oponentų kritiką dėl pasyvumo formuojant koaliciją: tai buvo komandinis darbas
Opozicinių partijų lyderiams tvirtinant, kad kandidatė į premjeres Inga Ruginienė neįsitraukė į naujos valdančiosios koalicijos formavimo procesus, pati politikė atmeta tokią kritiką. Į Vyriausybės vadoves deleguojama socialdemokratė pastebi, kad koalicijos formavimas buvo komandinis darbas – prie to prisidėjo visi politinės jėgos nariai.
„Aš nežinau, kodėl visiems atrodo, kad aš buvau atsitraukusi (nuo koalicijos formavimo – ELTA). Jeigu tu viešai nebėgi į pirmas eiles komentuoti, tai nereiškia, kad tu procese nedalyvauji. Reikia suprasti vieną dalyką – kad socialdemokratų partija nėra vieno asmens partija. Tai yra daugybė žmonių, kurie dalyvauja procesuose. Ir aš labai džiaugiuosi, kad šio proceso metu mes buvome įtraukę didžiąją partijos dalį, nes turėjome savo vidinių diskusijų“, – antradienį LRT radijui sakė I. Ruginienė.
„Aktyviai į šį procesą įsitraukė mūsų pirmininkas bei Seimo nariai. Tai buvo komandinis darbas. Aš suprantu, kad tam tikroms partijoms, kurios yra pripratusios dirbti pagal vieno asmens muziką, tai yra visiškai nesuprantamas dalykas. Bet pas socialdemokratus yra būtent taip“, – patikino ji.
Kaip skelbta, į valdančiąją daugumą nepakviestų Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ pirmininkas Saulius Skvernelis kritiškai atsiliepė apie I. Ruginienę, teigdamas, kad nematė politikės lyderystės koalicinių derybų metu.
„Pirmiausiai, mes tikrai nematėme lyderystės formuojant koaliciją. Kaip ir nebuvo nominalios kandidatės į premjeres, nors iš esmės turėtų būti atvirkščiai – ministras pirmininkas apsprendžia, kokia koalicija“, – pirmadienį žurnalistams sakė ekspremjeras.
Teisinasi dėl koalicijos su „Nemuno aušra“: didelio pasirinkimo neturėjome
Reaguodama į viešoje erdvėje socialdemokratams žeriamą kritiką dėl sprendimo valdančiąją koaliciją sudaryti su „Nemuno aušra“, kandidatė į premjerus Inga Ruginienė teigia, kad didelio pasirinkimo, ką kviesti į valdančiąją daugumą, tiesiog nebuvo. Pasak jos, šis žingsnis buvo žengtas įsivertinus, su kuriomis partijomis sklandžiausiai pavyko susiderinti programines nuostatas.
„Aš galvoju, kad didelio pasirinkimo koalicijos formavime mes tikrai neturėjome. Nes o koks? Ar tai būtų geriausias pasirinkimas konservatoriai ar liberalai? Tikrai ne, nes tiek vertybiniu požiūriu, tiek tam tikrais darbais turime pakankamai didelių skirtumų, tiek dėl požiūrio į žmogų, kuomet mes žmones traktuojame kaip asmenybes, bet ne kaip daiktus. Tai su tokiomis partijomis, matyt, koalicija būtų tikrai sunkiai matoma“, – antradienį LRT radijui teigė I. Ruginienė.
„Tai tas pasirinkimas lėmė, kad trys partijos yra galimos koalicijos formavime. Na ir su kuriomis partijomis labiausiai, sklandžiausiai pavyko suderinti programines nuostatas, su tomis ir sudarėme“, – pridūrė ji.
Ar apsilankys prieš „Nemuno aušrą“ rengiamame mitinge – dar nežino
Tuo metu paklausta, ar ketina apsilankyti prie Prezidentūros ir Seimo rengiamame mitinge prieš koaliciją su „Nemuno aušra“, kandidatė į premjeres tikino kol kas nežinanti.
„Aš tikrai dabar negaliu pasakyti, nes turiu dar daugybę procedūrų šiandieną atlikti, tokia ganėtinai sudėtinga diena“, – sakė I. Ruginienė.
Visgi ji teigia besidžiaugianti aktyviai Lietuvos piliečių reiškiama pozicija ir pabrėžia laukianti protestuotojų reikalavimų.
„Tikrai džiaugiuosi aktyvia piliečių pozicija ir džiaugiuosi, kad piliečiai ją aktyviai reiškia“, – akcentavo I. Ruginienė.
„Jeigu tik gausime reikalavimus, tikrai žinosiu, į ką turiu atsižvelgti. Bet, kaip ir sakiau, koalicijos formavimas tai nėra tas pasirinkimas, kuomet ateini ir turi tūkstantį įvairių rūšių obuolių ir gali pasirinkti, kokių nori. Pirmiausia reikia gerbti mūsų rinkėjų nuomonę ir jie savo nuomonę išreiškė“, – pridūrė ji.
Panašiai interviu Eltai kalbėjo ir kita buvusi ministrė pirmininkė Ingrida Šimonytė. Pasak jos, į premjeres deleguojama socialdemokratė elgiasi pasyviai – yra koalicinių derybų proceso objektas, o ne subjektas, nors Vyriausybės vadovas turėtų imtis visos valdančiosios daugumos lyderio vaidmens.
I. Ruginienės kandidatūrą į Vyriausybės vadoves praėjusią savaitę Seimui pateikė prezidentas Gitanas Nausėda. Dėl pretendentės Seimas balsuos atvirai – naujos premjerės kandidatūros patvirtinimui užtenka paprastos balsų daugumos.
Praėjusį ketvirtadienį iš Seimo plenarinių posėdžių salės prisistatinėdama parlamentarams I. Ruginienė teigė, jog būdama ministrės pirmininkės poste sieks atkurti stabilumą ir užtikrinti visuomenės pasitikėjimą valstybe. Pasak jos, tarp Vyriausybės programos tikslų didžiausias dėmesys bus skiriamas valstybės saugumui, ekonomikos augimui ir socialinei gerovei.
Inga RuginienėVyriausybėpremjerė
Rodyti daugiau žymių