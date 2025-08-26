Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Iš pareigų traukiasi krašto apsaugos viceministrė O. Mašalė

2025 m. rugpjūčio 26 d. 14:59
Krašto apsaugos viceministrė Orijana Mašalė antradienį pranešė atsistatydinanti iš pareigų.
„Šiandien įteikiau atsistatydinimo iš krašto apsaugos viceministrės pareigų raštą. Rytoj bus paskutinė mano darbo diena šioje tarnyboje. Esu labai dėkinga ministrei Dovilei Šakalienei už man suteiktą galimybę dirbti savo Valstybei ir jos žmonėms. Man buvo didžiulė garbė dirbti savo Valstybės kariuomenei, drauge su ja, vardant jos“, – socialiniame tinkle „Facebook“ žinią pranešė O. Mašalė.
„Tai buvo geriausias mano turėtas darbas. Priėmiau sprendimus, reikalingus Valstybei. Padėjau konkretiems žmonėms. Dariau pokyčius, kurie stiprina, o ne griauna“, – rašė ji.
Pasitraukimo iš pareigų priežasčių O. Mašalė nenurodė.
Krašto apsaugos viceministrės pareigas ji ėjo nuo šių metų sausio. O. Mašalė kuravo Vokietijos kovinės brigados „Lietuva“ įsikūrimą šalyje bei kariuomenės infrastruktūros, logistikos projektus.
Krašto apsaugos ministerija (KAM)viceministrėOrijana Mašalė
