JAV ambasadorius prie NATO: amerikiečių karių buvimo peržiūra vykdoma atsižvelgiant į grėsmes

„Mes nuolat peržiūrime, kaip kariai bus dislokuoti. Mes tai darome atsižvelgdami į grėsmes tiek JAV, tiek mūsų sąjungininkams“, – antradienį po susitikimo su krašto apsaugos ministre Dovile Šakaliene teigė M. G. Whitakeris.
„Administracija laikosi tokios nuomonės, kad nebūtų jokių siurprizų, kad būtų konsultuojamasi, kad nebūtų jokių spragų saugume ar pajėgumuose“, – pridūrė jis.
Pasak jo, į viską žiūrima globaliai ir dar kartą pakartojo, kad sprendimai priimami atsižvelgiant į grėsmes.
„Mes norime, kad Europoje nebūtų jokių spragų ir kad NATO nebūtų jokių spragų“, – pabrėžė G. W. Whitakeris.
Kaip jau buvo skelbta, šiuo metu Vašingtonas atlieka savo karinių dislokavimų visame pasaulyje peržiūrą ir apie tai turėtų pranešti ateinančiais mėnesiais, tikėtina, kad JAV sumažins savo pajėgas Europoje.
ELTA primena, kad sausį JAV lyderiui Donaldui Trumpui grįžus į Baltuosius rūmus, prasidėjo diskusijos apie galimą JAV karių išvedimą iš Europos.
Į prezidento postą po pertraukos sugrįžęs D. Trumpas ne kartą užsiminė, jog Europa turėtų skirti daugiau lėšų gynybai, antraip, pasak D. Trumpo, bus svarstoma apie amerikiečių karių, esančių senajame žemyne, perdislokavimą.
Balandį JAV televizija NBC pranešė neva Pentagonas svarsto galimybę atitraukti apie 10 tūkst. karių iš Rytų Europos. Karių atitraukimas esą paveiktų NATO šalis Rumuniją ir Lenkiją.
Šiuo metu Europoje dislokuota apie 70 tūkst. JAV karių, beveik pusė jų – Vokietijoje. Lietuvoje yra dislokuota JAV rotacinių pajėgų bataliono kovinė grupė.
Antradienį vykusiame dvišaliame susitikime krašto apsaugos ministrė Dovilė Šakalienė su JAV ambasadoriumi kalbėjosi NATO atgrasymo ir gynybos stiprinimo klausimais. Taip pat aptarė Lietuvos ir JAV bendradarbiavimą bei paramą Ukrainai.
Iki ketvirtadienio Lietuvoje viešėsiantis M. G. Whitakeris su Krašto apsaugos ministerijos (KAM) ir Lietuvos kariuomenės atstovais lankysis Pabradėje, kur tarnauja JAV kariai.
Ambasadorius su delegacija Rukloje taip pat susitiks su Lietuvos divizijos ir Vokietijos brigados Lietuvoje vadais, apžiūrės Lietuvoje vystomą JAV ir kitų NATO sąjungininkų karių priėmimui skirtą infrastruktūrą.
