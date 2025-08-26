Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Portale Lrytas startuoja nauja laida – „Lrytas tema“ su Indre Naureckaite

2025 m. rugpjūčio 26 d. 09:00
Lrytas.lt
Portale Lrytas artėjant naujam politiniam sezonui startuoja nauja aktualijų laida „Lrytas tema“, kurią ves portalo žurnalistė Indrė Naureckaitė. Kiekvieną mėnesį vyksiančios laidos dėmesio centre – šalies ir viso pasaulio saugumo temos bei pačios svarbiausios Lietuvos aktualijos.
„Norime, kad žiūrovai turėtų galimybę išgirsti kuo įvairesnes nuomones pačiais svarbiausiais Lietuvos ir viso pasaulio klausimais, įsigilinti į šalies aktualijų esmę“, – pasakojo žurnalistė I.Naureckaitė.
Pirmoji laidos pašnekovė – laikinoji Krašto apsaugos ministrė Dovilė Šakalienė.
„Šiuo neramiu Lietuvai ir visam regionui periodu gilios diskusijos saugumo tematika tampa ypatingai aktualios. O būtent tokie pokalbiai – apie nacionalinį saugumą, didžiausius jo iššūkius, problemas bei lūkesčius – ir dominuos naujoje Lrytas laidoje. Neabejoju, kad tai bus kokybiškas ir Lrytas skaitytojų lūkesčius atliepiantis turinys“, – sako Lrytas redaktorius Tautvydas Mikalajūnas.
Aktualijų žurnalistė I. Naureckaitė žiniasklaidoje dirba 6 metus, portale Lrytas – 5 metų. Daugiausia rašo saugumo, politinių aktualijų temomis.
Laidą galima bus žiūrėti kartą per mėnesį, trečią arba ketvirtą mėnesio savaitę, antradienį, 19 val. portale Lrytas.
Portalas Lrytas išskirtinai daug dėmesio skiria saugumo temai, ne tik daug rašo šia tema, bet ir organizuoja didžiausią Lietuvoje konferenciją apie saugumą – „Saugumo kodas“. Daugiau: https://projektas.lrytas.lt/saugumo-kodas-2025/
