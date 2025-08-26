R. Tamašunienė prakalbo apie galimybes užimti teisingumo ministrės postą: malonu, kad prezidentas įvertina

Pasak jos, LLRA-KŠS taryba potencialius kandidatus į Teisingumo ministerijos vadovus svarstys tik po to, kai Seime bus patvirtinta Ingos Ruginienės kandidatūra į premjeres.
„Mes dar nekalbėjome nei apie potencialias pavardes, nei apie ministerijas. Malonu, kad prezidentas įvertina, bet tikrai dar nėra niekas nuspręsta“, – antradienį žurnalistams Seime teigė R. Tamašunienė.
„Mūsų partijos viduje minima ne viena pavardė ir tų kandidatų yra daug daugiau. Dabar nieko nekonkretizuosiu, nes čia yra tarybos sprendimai, ne mano vienos“, – akcentavo ji.
Tuo metu prezidentas antradienį ryte teigė, kad dirbdama Sauliaus Skvernelio Vyriausybėje R. Tamašunienė buvo viena iš geresnių ir konstruktyvesnių ministrių.
„Galimai šita pavardė gali būti pasiūlyta į ministro poziciją“, – antradienį „Žinių radijui“ sakė G. Nausėda, užsimindamas apie R. Tamašunienę.
ELTA primena, kad antradienį Seimas ketina apsispręsti dėl į premjeres siūlomos I. Ruginienės kandidatūros.
Jei parlamentas patvirtins I. Ruginienės kandidatūrą, ši ne vėliau kaip per 15 dienų nuo paskyrimo turės pristatyti Seimui sudarytą ir prezidento patvirtiną Ministrų kabinetą bei teikti svarstyti Vyriausybės programą.
Vyriausybė gauna įgaliojimus veikti, kai Seimas posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma pritaria jos programai.