Praėjusią savaitę prezidentas Seimui pateikė politikos naujokės kandidatūrą – I.Ruginienė valandą atsakinėjo į parlamentarų klausimus, vėliau socialdemokratė aplankė visas Seimo frakcijas.
Antradienį laukia paskutinis žingsnis – frakcijos pristatys savo pozicijas dėl I.Ruginienės kandidatūros, Seimo nariai dar kartą galės užduoti klausimus pretendentei.
O tada lauks atviras balsavimas – naujos premjerės kandidatūros patvirtinimui užtenka paprastos balsų daugumos.
Patvirtinus I.Ruginienę premjere, ji ne vėliau kaip per 15 dienų nuo paskyrimo turės pristatyti parlamentui sudarytą ir prezidento patvirtiną Ministrų kabinetą bei teikti Seimui svarstyti Vyriausybės programą.
Vyriausybė gaus įgaliojimus veikti, kai Seimas posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma pritars jos programai.
Konservatoriai negailėjo kritikos
Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) pirmininkas Laurynas Kasčiūnas, komentuodamas konservatorių frakcijos poziciją, negailėjo karčių žodžių tiek socialdemokratams, tiek pačiai I.Ruginienei.
L.Kasčiūnas teigė turintis konstatuoti, kad didžiausią frakciją Seime turinti socialdemokratų partija yra krizėje – anot jo, tie, kurie galėtų ir turėtų užimti ministro pirmininko pareigas, to nedaro, o tie, kuriems trūksta patirties arba nėra tinkami, „braunasi į visus įmanomus postus“.
Konservatorių lyderis pabrėžė, kad socialdemokratų kandidatė I.Ruginienė yra ambicinga, draugiška ir „šilta šypsena nuginkluojanti“ – po šių žodžių Seimo posėdžių salėje pasipylė juokas ir plojimai, mat „nuginkluotas“, kaip kiek anksčiau užfiksavo fotografai, buvo ir pats L.Kasčiūnas, per konservatorių frakcijos susitikimą su kandidate.
Tačiau šios I.Ruginienės savybės, anot L.Kasčiūno, neatperka politinės patirties stoką.
„Socialdemokratai mažiau nei per metus neatsakingai stumia Lietuvą į dar vieną, jau antrą politinį eksperimentą“, – nukirto konservatorius.
L.Kasčiūnas kalbėjo, kad konservatoriai negali palaikyti I.Ruginienės kandidatūrą – anot politiko, balsuodami „už“ jos kandidatūrą konservatoriai peržengtų ne tik ideologines, bet ir raudonąsias linijas.
R.Žemaitaitis kalbėjo apie konservatorius
„Nemuno aušros“ pirmininkas Remigijus Žemaitaitis kalbėjo, kad I.Ruginienė prieš kelias savaites „kaip kometa įskriejo į Lietuvos politinį žemėlapį“ – visiems, anot jo, „buvo nauja ir nuostabu“. Tačiau po to, anot politiko, pasipylė purvas ir juodinimas, nors visa tai, R.Žemaitaičio teigimu, buvo surežisuota.
„Galų gale išaušo demokratijos diena“, – pareiškė jis.
Tiesa, netrukus frakcijos pozicija apie I.Ruginienę R.Žemaitaičio kalboje pasisuko apie konservatorius. Pavyzdžiui, R.Žemaitaitis priminė, kad buvusi premjerė Ingrida Šimonytė interviu metu išvadino I.Ruginienę „objektu“.
„Gerbiamieji, žemesnio lygio retorikos ši kremlinė dešinioji partija, ko gero, negalėjo pasirinkti“, – kalbėjo R.Žemaitaitis.
Savo kalboje R.Žemaitaitis taip pat kalbėjo apie buvusio konservatorių lyderio Gabrieliaus Landsbergio vilą Graikijoje, dėstė apie privačias mokyklas, „Moki veži“ istoriją, užsiminė apie vaikų prievartautojus, priminė profesoriaus Vytauto Landsbergio žodžius ir kitas istorijas, susijusias su konservatoriais.
„Mielieji mano, tai per jumis mes šiandien turime šį chaosą, nes jūsų atnešta demokratijos šventė penkeri metai yra be pabaigos“, – į konservatorius kreipėsi R.Žemaitaitis.
„Norėčiau visus pasveikinti su demokratijos diena, bet ne su demokratijos švente. Nes ta demokratijos šventė ketveri metai buvo juodas periodas Lietuvai. Sėkmės su „Moki veži“, – savo kalbą užbaigė jis, o po jos pasipylė valdančiųjų plojimai.
Po šios R.Žemaitaičio kalbos, kurioje – vos keli sakiniai apie I.Ruginienę, paskutinį savo Seimo posėdį vedęs Saulius Skvernelis sureagavo sarkastiškai.
„Ačiū už tvirtus argumentus apie premjerę išsakytus. Tai kviesdamas Domą Griškevičių Demokratų frakcijos „Vardan Lietuvos“ vardu noriu priminti darbotvarkės klausimą – Seimo nutarimas dėl ministro pirmininko kandidatūros tvirtinimo“, – ironizavo S.Skvernelis.
Iš buvusių partnerių palaikymo nebus
Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ atstovas Domas Griškevičius gyrė I.Ruginienę kaip socialinės apsaugos ir darbo ministrę, bet abejojo jos, kaip premjerės, gebėjimais.
„Susitikimo su frakcijos nariais metu mūsų neįtikino kandidatės pateikti atsakymai į užduotus klausimus. Nebuvo jokio konkretumo ir aiškumo, tik žodžiai – susitiksime, kalbėsime ir pan. Manome, kad premjero darbas ir pasirengimas jam yra gerokai daugiau nei tik kalbos ir būtina turėti aiškius pasiūlymus bei vizijas. To, deja, pasigedome“, – tvirtino D.Griškevičius.
Jis taip pat išreiškė nerimą dėl I.Ruginienės autoriteto socialdemokratų partijoje stygiaus, kuris gali kliudyti imtis lyderystės.
„Politinės patirties trūkumas nėra nepataisomas, vis dėlto vienas atsakingiausių postų valstybėje ypač įtemptu laikotarpiu nėra bandymų poligonas“, – kiek strigdamas kalbėjo demokratas.
Nepasitikėjimą demokratams kelia ir Valstybės saugumo departamento (VSD) įvardytos rizikos dėl I.Ruginienės verslo ryšių.
„Neišėjome iš kito premjero verslo ryšių problematikos“, – pažymėjo D.Griškevičius, omeny turėdamas ekspremjerą Gintautą Palucką.
„Šiandien, deja, palaikymo, Inga, nesulauksite“, – įspėjo jis.
Prieš balsavimą – pretendentės kalba
Visoms frakcijoms pateikus savo pozicijas, žodį tarė pati kandidatė į premjeres I.Ruginienė. Politikė dėkojo visiems, kurie per šį laikotarpį ją palaikė – tai, anot jos, suteikė jai dar daugiau pasiryžimo.
Padėkų I.Ruginienė negailėjo ir opozicijai, ji teigė matanti galimybių bendradarbiauti, ypač gynybos srityje.
„Pastarosios trys savaitės buvo ganėtinai sudėtingos. Nepaisant visų norų klijuoti etiketes, apšmeižti mane ir mano šeimą, tikiu, kad šiandien čia visi esame, nes siekiame bendro tikslo ir norime dirbti mūsų Lietuvos žmonių labui.
Mano didžiausia svajonė – kadencijos pabaigoje atsistoti vėl taip pat prieš jus ir pasakyti, kad kartu galėjome nudirbti labai, labai svarbius darbus“, – įvardijo I.Ruginienė.
