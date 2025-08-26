V. Grubliauskas: kultūros ministru būti tikrai neplanuoju

„Įdomiais laikais gyvename – užtenka kažkieno vos vieno svarstymo ar pamąstymo – ir žiniasklaidoje jis jau tampa beveik tikra tiesa, beveik tikru faktu. Taip nutiko ir man – tik iš žiniasklaidos sužinojau, kad jau esu „beveik kultūros ministras“. Tiesa tokia, kad nieko konkretaus apie tai kalbama nebuvo, tik pamąstymai, pasvarstymai, užuominos, ne daugiau. Tad su šypsena noriu nuraminti jau sunerimusius – kultūros ministru būti tikrai neplanuoju“, – antradienio vakarą feisbuke rašė V. Grubliauskas.
„Mano darbas, mano širdis ir mano atsakomybė šiandien yra Seime, Ateities komitete kur kalbamės ir diskutuojame su inovatyviais žmonėmis, kur šiandien sprendžiame klausimus, žvelgdami į ateities perspektyvas, projektuodami valstybės pažangos kursą ir tikslus. Man tai tikrai patinka ir aš jaučiuosi būdamas savo vietoje, man tai yra ir labai svarbu, ir įdomu“, – teigė politikas.
Kiek anksčiau premjerė Inga Ruginienė žurnalistams teigė negalinti patvirtinti naujienų apie planus V. Grubliauską skirti kultūros ministru.
„Negaliu patvirtinti. Smagu, kad jūs aptarinėjate, ieškote variantų. Kol kas palaukite tų rezultatų, noriu ir su pačiu Šarūnu susitikti. Sprendimai ateis šiek tiek vėliau“, – žurnalistams po susitikimo su prezidentu antradienio popietę teigė I. Ruginienė.
Apie tai, kad socialdemokratai svarsto laikinąjį kultūros ministrą Š. Birutį pakeisti šiuo metu Seimo Ateities komiteto pirmininko pareigas einančiu V. Grubliausku jau anksčiau pranešė portalas „Delfi“.
Prezidentas Gitanas Nausėda pirmadienį „Žinių radijui“ pareiškė turįs priekaištų laikinajam kultūros ministrui Š. Biručiui. Šalies vadovas pažymėjo, kad socialdemokratui bei jo vadovaujamai ministerijai pritrūko aktyvumo ir aiškios vizijos, todėl, pasak prezidento, šios aplinkybės bus vertinamos formuojant naująją Vyriausybę.
Savo ruožtu paklausta, ar matytų naujojoje Vyriausybėje laikinąjį kultūros ministrą Šarūną Birutį, kuriam šalies vadovas negaili kritikos, I. Ruginienė tikino savo išvadas pasidarysianti po susitikimo su juo.
