„Aušriečiui“ K. Biliui gali būti pasiūlyta vadovauti Seimo Socialinių reikalų ir darbo komitetui

„Preliminariai esame su frakcija šnekėję, kad tas pozicijas galėtų užimti Kęstutis Bilius, kuris daugelį metų, dirbdamas savivaldybėje vicemeru, kuravo socialinius klausimus. Šiuo metu jis yra Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto pirmininkas ir manau, kad galėtų drąsiai darbuotis Socialinių reikalų ir darbo komitete“, – Eltai sakė „Nemuno aušros“ frakcijos seniūnas Remigijus Žemaitaitis.
Seimo narys K. Bilius yra buvęs Kelmės rajono savivaldybės vicemeras.
Šiais metais pavasarį buvusiai Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto pirmininkei Daivai Žebelienei tapus parlamento vicepirmininke, K. Bilius iš jos perėmė vadovavimą šiam komitetui.
Prasidėjus naujam politiniam sezonui gali pasikeisti ir kai kurių komisijų vadovai, komitetų vicepirmininkai. Tačiau valdančiosios koalicijos atstovai tokius personalinius pasikeitimus ketina svarstyti prasidėjus rudens sesijai.
„Kol kas tikrai to nežiūrėjome. Kalba apie tai bus po rugsėjo 10 dieną“, – sakė R. Žemaitaitis.
Dėl vadovavimo komitetams ir komisijoms socialdemokratai ir „valstiečiai“ apsispręs vėliau
Seimo socialdemokratų frakcijos seniūno pavaduotoja Orinta Leiputė sako, kad frakcija dar nėra apsisprendusi, kam patikės vadovauti Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetui (NSGK). Jos teigimu, greičiausia apie tai bus diskutuojama ketvirtadienį vyksiančiame partijos prezidiumo posėdyje.
Šiuo metu NSGK vadovauja Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ narys Giedrimas Jeglinskas. Pagal naują koalicinę sutartį, šios pareigos bus deleguojamos socialdemokratams.
ELTA jau anksčiau, remdamasi šaltiniais,skelbė, kad pastarasis postas gali būti patikėtas socdemui Ruslanui Baranovui.
Anot O. Leiputės, socialdemokratai dar nesigilino į komisijų vadovavimo reikalus.
„Dar apskritai dėl komisijų nesame žiūrėję. Koalicijos sutartyje nerasite nei komisijų, nei delegacijų. Pasižiūrėsime, ar proporcingas pasidalinimas pagal kvotas. Neplanuojame žymių kažkokių judesių, kažkas gal gali pasikeisti, bet tai priklausys nuo proporcijų perskaičiavimo. Kol kas neturime nieko numatę“, – Eltai sakė O. Leiputė.
Ji taip pat atkreipė dėmesį į tai, kad Seime gali atsirasti naujas komitetas, nes Energetikos ir darnios plėtros komisiją planuojama reformuoti į komitetą.
„Vadovavimas šiam komitetui atiteks „Nemuno aušrai“, kas bus pavaduotojas – nežinau. Skaičiuosime kvotas, dar šito nedarėme“, – sakė O. Leiputė.
Šiuo metu Energetikos ir darnios plėtros komisijai vadovauja „aušrietis“ Aidas Gedvilas, jo pavaduotojas yra socialdemokratas Rimantas Sinkevičius.
Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos seniūnė Aušrinė Norkienė dar negali pasakyti, kam frakcija patikės vadovavimą Kaimo reikalų bei Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetams.
„Jokių pavardžių neturime. Frakcija apsispręs, sprendimo nepriėmėme. Sutarėme, kad vėliau, gal rugsėjo mėnesį, frakcija susirinks ir nuspręs“, – Eltai sakė A. Norkienė.
Šią savaitę Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP), „Nemuno aušros“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijų pasirašytoje koalicinėje sutartyje numatytas Seimo komitetų pirmininkų postų pasidalinimas, primena ELTA.
LSDP išlaikys pozicijas Aplinkos apsaugos, Ateities, Biudžeto ir finansų, Europos reikalų, Kultūros, Švietimo, Užsienio reikalų, Teisės ir teisėtvarkos, Žmogaus teisių komitetuose.
Jai atiteks ir vadovavimas iki šiol Demokratų sąjungai „Vardan Lietuvos“ priklausiusiam Seimo NSGK.
Planuojama, kad „Nemuno aušra“, šiuo metu vadovaujanti Seimo Audito, Ekonomikos, Sveikatos komitetams bei Energetikos ir darnios plėtros komisijai, gaus SRDK pirmininko postą. Jis iki šiol priklausė demokratams.
Valdančiojoje koalicijoje dirbanti Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų sąjungos šeimų sąjungos frakcija iš demokratų perims vadovavimą Kaimo reikalų komitetui. Be to, „aušriečiai“ jiems ketina perleisti Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetą.