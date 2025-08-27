A. Skaisgirytė: prezidentas visapusiškai pasitiki K. Budriu ir mato jį tęsiant pareigas

„Ne tik mato (tęsiant darbus – ELTA), bet juo visapusiškai pasitiki ir linkėtų ponui Budriui visokeriopos sėkmės savo pareigose“, – po K. Budrio susitikimo su G. Nausėda žurnalistams sakė A. Skaisgirytė.
„Prezidentas palinkėjo Kęstučiui kuo geresnės kloties, Kęstutį jis puikiai pažįsta, juo pasitiki ir tikisi toliau, iki pačios Vyriausybės pabaigos, labai konstruktyvaus darbo“, – tvirtino ji.
Patarėjos teigimu, susitikimo su kandidatu į Lietuvos diplomatijos vadovus metu aptarti pagrindiniai prioritetai likusiai Vyriausybės kadencijai. Vienas jų – Lietuvos pirmininkavimas Europos Sąjungos (ES) Tarybai.
„Užsienio reikalų ministerijai tenka labai didelis koordinacinis vaidmuo – ir rengiant pirmininkavimą, ir paskui jau pirmininkaujant“, – dėstė ji.
„Kas bus svarbu Lietuvos pirmininkavimo laikotarpiu – tai ES plėtra, saugumo užtikrinimas, istorinė atmintis. Tame kontekste labai svarbu – ir tą prezidentas pabrėžė – siekti sprendimų dėl Ukrainos ir Moldovos greitesnių derybų dėl ES narystės. Čia reikės svarbių sprendimų. Visapusiška parama lieka didžiulis prioritetas“, – kalbėjo A. Skaisgirytė.
Anot jos, su K. Budriu taip pat buvo aptartos ir dvišalių Lietuvos santykių su JAV, Vokietija bei Lenkija perspektyvos, diplomatinės tarnybos plėtros ir stiprinimo klausimai.
Asta Skaisgirytė Gitanas Nausėda Kęstutis Budrys
