D. Šakalienė rugsėjo pradžioje susitiks su vyriausiuoju NATO pajėgų vadu Europoje A. Grynkewichu

2025 m. rugpjūčio 27 d. 12:46
Austėja Paulauskaitė
NATO partneriams Lietuvoje atliekant šalies oro gynybos pajėgumų vertinimą, krašto apsaugos ministrė Dovilė Šakalienė rugsėjo 11 d. susitiks su vyriausiuoju NATO pajėgų vadu Europoje (SACEUR) Alexusu Grynkewichu. Kaip teigė ministrė, susitikimo metu bus aptarti šio vertinimo rezultatai bei Lietuvos oro gynybos pajėgumų stiprinimo galimybės.
„Kai kalbame apie reagavimą į oro erdvės pažeidimus, tai (…) tęsiame darbus. Su SACEUR'U ruošiamės susitikimui rugsėjo 11 d. Tikimės, kad baigus ekspertams darbą, vertinant galimas spragas ir papildomus pajėgumus, galėsime turėti papildomų priemonių pasiūlymą“, – po susitikimo su prezidentu sakė D. Šakalienė.
Apie tai, jog toks susitikimas planuojamas, D. Šakalienė užsiminė prieš kelias savaites.
„Kalbant apie mus, pirmas dalykas, dėl kurio buvo sutarta – iš karto padidintas dalijimasis tam tikra žvalgybine informacija ir NATO kolegų atvykimas į Lietuvą, kurie vertina, kokia pas mus yra situacija su oro gynyba, gynyba nuo dronų, ką būtų galima padaryti papildomai“, – tuomet „Žinių radijui“ sakė D. Šakalienė, kalbėdama apie du dronus, šią vasarą nukritusius Lietuvos teritorijoje.
„Rugsėjo pradžioje numatytas mano ir vyriausiojo sąjungininkų pajėgų vado Europoje susitikimas Vilniuje, kur aptarsime šito vertinimo rezultatus ir kokie galėtų būti papildomi pajėgumai panaudoti pas mus“, – pridūrė ji.
ELTA primena, kad liepos pabaigoje Lietuvoje buvo užfiksuotas iš Baltarusijos atskridęs nenustatyto tipo orlaivis. Jis po savaitės buvo rastas nukritęs Gaižiūnų poligone. Ant drono buvo pritvirtintas sprogstamasis užtaisas.
Panašus atvejis buvo užfiksuotas ir liepos 10 d. Tuomet Lietuvos oro erdvę pažeidė iš Baltarusijos atskridęs bepilotis orlaivis „Gerbera“. Tarnybų teigimu, dronas pavojaus nekėlė. Dėl oro erdvę pažeidusio bepiločio Lietuvos kariuomenė atlieka tyrimą.
