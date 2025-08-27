Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Dviejų titanų susidūrimas: LSDP valdyba tariasi, ką pasirinkti – J. Oleką ar R. Budbergytę

2025 m. rugpjūčio 27 d. 17:48
Nuolat pildoma
Po masinio protesto kiek nurimusią politinę padangę trečiadienį supurtė netikėtas pareiškimas. Socialdemokratė Rasa Budbergytė pranešė sieksianti Seimo pirmininkės pareigų, jei jos kandidatūra bus iškelta, nors ši kėdė jau buvo pažadėta kantriai ant atsarginių suolelio laukusiam Juozui Olekui.
Pastarajam toks bendražygės akibrokštas turėjo būti šūvis į paširdžius.
Prieš kelias savaites Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) pirmininko Mindaugo Sinkevičiaus sprendimu J.Olekas buvo eliminuotas iš kovos dėl premjero posto.
Lrytas žiniomis, tuomet, kad nekeltų bangų, jam ir buvo užsiminta apie galimybę tapti Seimo vadovu, nes šios pareigybės demokratams atiduoti „socdemai“ nebenorėjo.
Dabar, kai, regis, jau ramiai galėjo matuotis Seimo pirmininko portfelį, pirštinę J.Olekui metė viena artimiausių kolegių. 
J.Oleko, kaip būsimojo Seimo pirmininko, pavardė buvo įrašyta į pirmadienį pasirašytą koalicinę sutartį. Tiesa, kaip pabrėžė pati R.Budbergytė – tik į jos priedą, todėl sprendimas esą nėra galutinis, pavardes ten nesunku pakeisti.
Taip pat politikė nurodė, kad partijos kandidatą į Seimo pirmininkus turi rinkti LSDP valdyba ir prezidiumas, o ne derybinė grupė, pateikusi šią kandidatūrą.
Ironiška tai, kad tai derybinei grupei ji pati ir priklauso. Kaip ir J.Olekas. Kalbama, esą pastaruoju metu tarp jųdviejų netrūksta šaltuko.
Be kita ko, dabar Seimo vicepirmininko pareigas einančio J.Oleko kandidatūra ne kartą jau buvo aptarta ne tik partijos valdymo organuose, bet ir LSDP frakcijoje Seime.
Iš tokios situacijos jau spėjo pasišaipyti paskutines dienas Seimo pirmininko poste skaičiuojantis Saulius Skvernelis, kuris, kaip sako patys socialdemokratai, iš koalicijos skriejo visai ne dėl „Nemuno aušros“, o dėl nenoro perleisti savo kėdę į „socdemų“ rankas.
Trečiadienį vakare LSDP būstinėje susirinkusi partijos valdyba tariasi, kieno kandidatūrą į Seimo pirmininkus teikti ketvirtadienį vakare rengiamam partijos prezidiumui – ar J.Oleko, ar R.Budbergytės, ar jų abiejų. 
Lrytas neoficialiai trečiadienį kalbinti „socdemai“ patys buvo pasimetę dėl tokio staigaus R.Budbergytės manevro. Anot jų, anksčiau nebuvo girdėti, kad ji siektų Seimo pirmininkės pareigų, klausimų esą kelia ir jos ūmus charakterio būdas.
Jei J.Olekas liktų „išmaudytas“ jau antrą kartą per kelias savaites, pagalbos ranką kiek juokais, kiek rimtai jam pasiryžę ištiesti į opoziciją nueinantys demokratai.
Parlamento statutas numato, kad kandidatus į Seimo pirmininko pareigas gali pasiūlyti ne mažesnė kaip 15 parlamentarų grupė.
Mindaugas SinkevičiusJuozas OlekasRasa Budbergytė
