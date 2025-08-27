Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
Lietuvos dienaAktualijos

Paaiškėjo kandidatai į ekonomikos ir inovacijų bei žemės ūkio ministrus

2025 m. rugpjūčio 27 d. 16:12
Augustė Lyberytė
Į naujuosius žemės ūkio ministrus siūlomas viceministro pareigas einantis Andrius Palionis, o Ekonomikos ir inovacijų ministerijos (EIM) vadovu siūloma skirti šiuo metu institucijoje Inovacijų politikos grupei vadovaujantį Edviną Grikšą.
Daugiau nuotraukų (1)
Ketvirtadienį prezidentas Gitanas Nausėda susitiks su minėtais kandidatais – tai numatyta oficialioje šalies vadovo darbotvarkėje.
Vyriausybėruginė duonaŽemės ūkio ministras
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.