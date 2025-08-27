Paaiškėjo kandidatai į ekonomikos ir inovacijų bei žemės ūkio ministrus
2025 m. rugpjūčio 27 d. 16:12
Augustė Lyberytė
Į naujuosius žemės ūkio ministrus siūlomas viceministro pareigas einantis Andrius Palionis, o Ekonomikos ir inovacijų ministerijos (EIM) vadovu siūloma skirti šiuo metu institucijoje Inovacijų politikos grupei vadovaujantį Edviną Grikšą.
Ketvirtadienį prezidentas Gitanas Nausėda susitiks su minėtais kandidatais – tai numatyta oficialioje šalies vadovo darbotvarkėje.