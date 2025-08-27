J. Olekas liks „išmaudytas“ dar kartą? Seimo pirmininko posto užsigeidė R. Budbergytė

„Taip, o kodėl ne? Aš turiu pakankamai patirties ir manau, kad galėčiau prisiimti tą atsakomybę“, – Eltai sakė R. Budbergytė.
Ji akcentavo, jog sprendimas dėl socialdemokratų į Seimo pirmininkus deleguojamo atstovo nėra galutinis. Anot R. Budbergytės, paskutiniame partijos prezidiume galutinis sprendimas dėl kandidato į Seimo pirmininkus nebuvo priimtas.
„Prezidiume buvo apsikeista nuomonėmis dėl Juozo kandidatūros, bet nebuvo iškeltas klausimas, kad svarstome šitą klausimą. Tada, praėjusio prezidiumo metu, mes svarstėme tik ministro pirmininko kandidatūrą“, – teigė parlamentarė.
Taigi, leidžia suprasti politikė, dėl kandidato į Seimo pirmininkus prezidiumas turi pasisakyti dar kartą, o partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius gali pateikti jam ir naujas pavardes.
„Viskas priklauso nuo mūsų partijos pirmininko. Tas procesas yra jo rankose (…). Jis teikia prezidiumo aptarimui visas tas kandidatūras“, – kalbėjo socialdemokratė.
Aiškina, kad J. Oleko pavardė įrašyta tik priede
Nors J. Oleko, kaip būsimojo Seimo pirmininko, pavardė, yra įrašyta ir pirmadienį pasirašytos koalicinės sutarties priede, R. Budbergytė tikina, kad tai nėra priežastis nesvarstyti kitų kandidatūrų.
„Jeigu mano kandidatūrą iškeltų partijos organai, aš sutikčiau būti (Seimo pirmininke – ELTA)“, – kalbėjo parlamentarė.
„(J. Oleko – ELTA) pavardė yra priede. Koalicinėje sutartyje yra parašyta nuostata, kad pavardžių pasikeitimas nekeičia koalicinio susitarimo“, – akcentavo parlamentarė.
Seimo statute nustatyta, kad parlamento vadovas renkamas slaptu balsavimu Seimo pirmojoje sesijoje visam Seimo įgaliojimų laikui. Kandidatus į Seimo pirmininko pareigas gali siūlyti raštišku pareiškimu ne mažiau kaip 1/10 Seimo narių (15 parlamentarų). Kandidatas laikomas išrinktu, jeigu už jį balsavo daugiau kaip pusė balsavusių Seimo narių.
ELTA primena, kad pirmadienio vakarą socialdemokratų, „Nemuno aušros“ bei Valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijų vadovai pasirašė koalicinę sutartį. Joje įrašyta, jog į Seimo pirmininkus būtų deleguojamas J. Olekas, o į premjeres – Inga Ruginienė. Tiesa, pastaroji antradienį oficialiai buvo paskirta Vyriausybės vadove.
Koalicijos partneriai Seimo pirmininko poste matytų ir J. Oleką, ir R. Budbergytę
Mažieji valdančiosios koalicijos partneriai tvirtina – nepaisant dokumente įrašytos J. Oleko pavardės, Seimo pirmininko pareigoms tinkami abu socialdemokratai. Svarbiausia, pažymi jie, kad didžioji valdančiosios daugumos partija nuspręstų ir pateiktų kurį nors iš kandidatų Seimui.
„Jeigu tai buvo kažkokia klaida – priimsime kaip klaidą. Jeigu bus siūlomas Juozas Olekas – vadinasi, jokių klaidų nebuvo. Manau, neskubinkime laiko, leiskime jiems patiems pasidiskutuoti“, – trečiadienį Eltai sakė Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos seniūnė Aušrinė Norkienė.
„Tikrai taip (tiktų abu politikai – ELTA), nes supraskime realybę – politinė partija deleguoja į šias pareigas žmogų ir, kaip sakyti, ne mums už juos spręsti. Mes tik galime pasakyti savo nuomonę“, – tvirtino ji.
A. Norkienei antrino ir „Nemuno aušros“ frakcijos seniūno pavaduotojas Robertas Puchovičius. Pasak politiko, „aušriečiai“ perdavė Seimo pirmininko postą didžiajai koalicijos partnerei ir lauks sprendimo dėl siūlomo kandidato.
„Ir Rasa Budbergytė, ir Juozas Olekas yra tikrai patyrę politikai, geri politikai. Ir kiekvienas iš jų vertas tą postą užimti“, – patikino „aušrietis“.
„Mes į jų vidinius procesus tikrai nelįsime. O jeigu Rasa Budbergytė apsisprendė – aš Rasą tikrai pažįstu, labai geras žmogus, mūsų santykiai yra labai geri. Kiek man teko susidurti dirbant, galiu pasakyti tik gerus atsiliepimus“, – sakė R. Puchovičius.
Nei A. Norkienė, nei R. Puchovičius nebuvo linkę sureikšminti to, kad parašais patvirtintoje koalicinėje sutartyje Seimo pirmininko pareigoms numatyta J. Oleko pavardė.
„Koalicinėje sutartyje yra ta pavardė. Bet kadangi socialdemokratai buvo pagrindiniai sutarties rengėjai (...), manau, kad tą sprendimą jie ras ir bet kokiu atveju Seimas turės pirmininką“, – samprotavo A. Norkienė, pažymėdama, kad koalicinių derybų metu iš esmės nebuvo jokių diskusijų apie tai, kam bus patikėtos parlamento vadovo pareigos.
Rasa BudbergytėJuozas OlekasSeimo pirmininkas
Rodyti daugiau žymių