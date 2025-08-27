K. Budrys: uždavinys normalizuoti santykius su Kinija – išlieka

„Santykių su Kinija pastatymas į normalų bazinį lygmenį, kaip uždavinys, išlieka“, – trečiadienį po susitikimo su prezidentu žurnalistams sakė K. Budrys.
Anot jo, Užsienio reikalų ministerija (URM) jau kurį laiką dirba šiuo klausimu, tačiau K. Budrys pabrėžė, kad ne Lietuva turėtų prisiimti atsakomybę už dvišalių santykių pablogėjimą.
„Tai yra tęstinė URM veikla, suprantant, kad egzistuoja didžiuliai, su tuo susiję apribojimai. Vienas didžiųjų tų apribojimų yra tas, kad ne Lietuvos pusėje buvo iniciatyva tuos santykius paversti tokiais, kokie jie dabar yra“, – tikino laikinasis ministerijos vadovas.
„Ne viskas priklauso vien nuo mūsų pastangų, tačiau interesas turėti diplomatinį funkcionavimą yra tvarus ir nesikeičiantis jau kurį laiką. URM ir toliau nuosekliai, kantriai dirbs ties ta kryptimi“, – apibendrino K. Budrys.
Nauja suformuota valdančioji dauguma, kurią sudarys socialdemokratų, „Nemuno aušros“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos, koalicinėje sutartyje numatė „atkurti diplomatinius santykius su Kinija iki tokio diplomatinio lygio, koks jis yra ir kitose ES valstybėse“.
ELTA primena, kad 2021 m. pabaigoje Lietuvoje atidarius Taivaniečių atstovybę, Vilniaus ir Pekino santykiai gerokai paaštrėjo. Kinija pritaikė griežtas diplomatines ir ekonomines sankcijas. Be to, Kinijos užsienio reikalų ministerija oficialiai pakeitė diplomatinių santykių su Lietuva lygį – nuo ambasadoriaus iki laikinojo reikalų patikėtinio.
Įtampa dvišaliuose santykiuose tvyrojo ir anksčiau – po to, kai Lietuva pasitraukė iš „17+1“ bendradarbiavimo formato su Kinija. Tuometis šalies diplomatijos vadovas Gabrielius Landsbergis ragino Lietuvos pavyzdžiu sekti ir kitas ES valstybes. Visgi, Vilniaus pavyzdžiu pasekė tik kaimyninės Estija ir Latvija.
Kaip skelbta, po socialdemokratams sėkmingų Seimo rinkimų buvęs Vyriausybės vadovas Gintautas Paluckas užsiminė apie galimybes gerinti dvišalį kontaktą su Pekinu ir grąžinti į Kiniją Lietuvos ambasadorių.
Į šiuos pareiškimus sureagavo ir Pekinas. Kaip anksčiau teigė Kinijos misijos ES patarėja Fang Mei, Pekinas tikisi, kad dvišaliai santykiai „sugrįš į įprastas vėžes“. Tačiau pažymima, jog bendravimas ir mainai gali būti stiprinami tik gerbiant „vienos Kinijos“ politiką.