Ketvirtadienį G. Nausėda bei Baltijos šalių vadovai susitiks su naujuoju Lenkijos prezidentu

2025 m. rugpjūčio 27 d. 10:25
Šalies vadovas Gitanas Nausėda ketvirtadienį susitiks su naujuoju Lenkijos prezidentu Karoliu Nawrockiu.
Valstybių lyderiai Varšuvoje vyksiančiame susitikime aptars regiono saugumo klausimus, pagalbą su Rusijos agresija susiduriančiai Ukrainai bei taikos iniciatyvas, taip pat sankcijų agresorei bei jos sąjungininkėms ir instrumentalizuotos migracijos užkardymo klausimus.
Susitikime taip pat dalyvaus Latvijos ir Estijos prezidentai.
ELTA primena, kad pagrindinės opozicinės socialiai konservatyvios Teisės ir teisingumo partijos (PiS) sąjungininku laikomas nacionalistinių pažiūrų istorikas K. Nawrockis birželio 1 d. antrajame rinkimų ture nugalėjo Donaldo Tusko sąjungininką, centristinių pažiūrų Varšuvos merą Rafalą Trzaskowskį. Pastarasis tąkart surinko 49 proc., o K. Nawrockis – 51 proc. balsavime dalyvavusių rinkėjų balsų.
Praėjusią savaitę G. Nausėdos vyriausioji patarėja Asta Skaisgirytė teigė, kad artimiausiu metu planuojamas ir K. Nawrockio vizitas į Lietuvą.
