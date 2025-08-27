Lietuvos kariuomenė: uždarytoje oro erdvėje pasienyje su Baltarusija kol kas pažeidimų nefiksuota

„Tokių pažeidimų, kuriuos fiksuotų Lietuvos kariuomenė, nebuvo“, – teigiama raštu atsiųstame atsakyme Eltai.
Kaip jau buvo skelbta, artėjant rugsėjį vyksiančioms bendroms Rusijos ir Baltarusijos karinėms pratyboms „Zapad“, dalyje pasienio su Baltarusija Lietuva uždarė oro erdvę.
Pasak Krašto apsaugos ministerijos (KAM), susisiekimo ministras kariuomenės vado prašymu nustatė laikinąsias draudžiamąsias oro erdvės zonas netoli pasienio su Baltarusija.
Draudimas orlaiviams skraidyti nustatytose zonose galios iki spalio 1 d., tačiau KAM nurodo, jog gali būti prašoma terminą pratęsti – „jei grėsmė dėl nepilotuojamų orlaivių patekimo į Lietuvos oro erdvę nesumažės“.
ELTA primena, kad rugsėjo 12–16 d. planuojamos Rusijos ir Baltarusijos bendros karinės pratybos „Zapad“. Jų metu bus vykdomos oro gynybos pratybos, išbandomi gynybiniai kovos scenarijai, įsibrovėlių atrėmimas ir taktinė aviacijos parama.
Kiek anksčiau krašto apsaugos viceministras Tomas Godliauskas teigė, kad, Lietuvos karinės žvalgybos vertinimu, pratybose „Zapad 2025“ dalyvaus iki 30 tūkst. karių.
Lietuvos kariuomenėBaltarusijaLietuvos ir Baltarusijos pasienis
Rodyti daugiau žymių