Patvirtinta tvarka dėl sovietų karių palaikų perkėlimo

Pasak šiuos pokyčius inicijavusios ministerijos, naujoji tvarka šias problemas išsprendžia, suteikdama konkretų veiksmų planą.
„Patvirtinta tvarka leidžia ne tik užtikrinti pagarbą palaikams bei tarptautinių įsipareigojimų laikymąsi, bet ir apsaugoti mūsų viešąsias erdves nuo totalitarinių režimų ideologijos ženklų. Svarbu ir tai, kad numatytas konkretus finansavimo mechanizmas – valstybė kompensuos savivaldybėms su perkėlimu susijusias išlaidas“, – sako laikinasis kultūros ministras Šarūnas Birutis.
Patvirtintame apraše numatyta, kad palaikų perkėlimo procesas pradedamas tik po to, kai Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro direktorius priima sprendimą, jog konkreti laidojimo vieta propaguoja totalitarizmą.
Gavusi tokią išvadą, savivaldybė privalo sudaryti specialią tarpinstitucinę komisiją, kurią sudaro konkrečios savivaldybės, Lietuvos gyventojų genocido centro ir rezistencijos tyrimo centro, Krašto apsaugos, Užsienio reikalų ministerijų bei Kultūros paveldo departamento atstovai. Būtent ši komisija pateikia siūlymus dėl perkėlimo.
Prieš galutinį savivaldybės tarybos sprendimą Užsienio reikalų ministerija apie planus informuoja ir atitinkamą užsienio valstybę.
Nustatyta, kad palaikai prioritetine tvarka turi būti perkeliami į jau esančias kapines, kuriose palaidoti kiti Antrojo pasaulinio karo kariai. Kartu su palaikais perkeliami ir buvusios laidojimo vietos ženklai, tačiau naujoje vietoje privaloma pateikti ir objektyvią istorinę informaciją apie objekto ryšį su totalitariniais režimais.
Patvirtintoje tvarkoje taip pat numatoma, kad valstybė padengs išlaidas, neviršijančias 15 bazinių socialinių išmokų dydžio vieniems kario palaikams, o savivaldybės galės pasinaudoti vienu iš dviejų būdų.
Pirmuoju atveju savivaldybė darbus finansuoja savo lėšomis, o kitais biudžetiniais metais, pateikusi Kultūros ministerijai prašymą ir išlaidas pagrindžiančius dokumentus, gauna kompensaciją.
Antruoju – finansavimas bus skirtas savivaldybėms, kurios neturi finansinių galimybių pačios atlikti darbų. Jos galės iš anksto prašyti tikslinės dotacijos.
Už gautas lėšas reikės atsiskaityti per tris mėnesius nuo darbų pabaigos, bet ne vėliau kaip iki einamųjų metų gruodžio 1 dienos.
