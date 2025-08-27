Sostinės savivaldybė nusprendė Vilniuje įamžinti Vokietijos kanclerio F. Merzo žodžius

Tarybos sprendimu, atminimo lenta kabės ant rotušės pastato, iš Vokiečių gatvės pusės.
Ant lentos bus užrašas su Vokietijos brigados inauguracijoje pasakytais F. Merzo žodžiais: „Lietuvos saugumas yra ir mūsų saugumas. Vilniaus apsauga – Berlyno apsauga“. Ši frazė taip pat bus užrašyta ir anglų bei vokiečių kalbomis.
ELTA primena, kad 2002 m. Lietuvoje viešėjęs tuometis JAV prezidentas George’as W. Bushas, panašiai kalbėjo kreipdamasis į prie Vilniaus rotušės susirinkusius lietuvius. Jis pareiškė – „kiekvienas, pasirinkęs Lietuvą savo priešu, taps JAV priešu“.
Ši G. W. Busho frazė taip pat įamžinta ant Vilniaus rotušės įrengtoje atminimo lentoje.