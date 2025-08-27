Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
Lietuvos dienaAktualijos

Viena Vilniaus gatvių bus pavadinta Ukrainoje žuvusio T. Tumo vardu

2025 m. rugpjūčio 27 d. 15:46
Lrytas.lt
Siekiant įamžinti Ukrainoje žuvusio lietuvio Tado Tumo atminimą, trečiadienį posėdžiavusi Vilniaus miesto savivaldybė nusprendė jo vardu pavadinti vieną Šnipiškėse esančios Kernavės gatvės dalį.
Daugiau nuotraukų (1)
Tiesa, siūlymą dėl T. Tumo įamžinimo Vilniaus miesto savivaldybės Istorinės atminties komisija priėmė dar balandžio pabaigoje. Tuomet komisijos pirmininkė Kamilė Gogelienė teigė, jog ši iniciatyva buvo suderinta ir su T. Tumo artimaisiais.
Trečiadienį vykusio posėdžio metu savivaldybė taip pat nusprendė bevardei gatvei Verkių seniūnijoje suteikti Filomenos Grincevičiūtės vardą, o Naujininkuose esančią Emilijos Vileišienės gatvę pervadinti Jadvygos Bieliauskienės, Lietuvos pasipriešinimo sovietiniam okupaciniam režimui veikėjos, vardu.
ELTA primena, kad 2022 metų pavasarį Ukrainos mieste Mariupolyje buvo nužudytas kino režisierius, kultūros antropologas M. Kvedaravičius. Praėjusių metų vasario mėnesį Ukrainoje žuvo ir 1981 metais gimęs lietuvis karys T. Tumas. Šių metų pavasarį vykdydamas kovinę užduotį Ukrainos pajėgų Užsienio legione žuvo ir T. Valentėlis.
Praėjusiais metais sostinės savivaldybės taryba pritarė rezoliucijai, kuria įsipareigojo Vilniuje įamžinti Ukrainoje žuvusių lietuvių atminimą.
Ukrainakaras UkrainojeVilniaus miesto savivaldybė

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.