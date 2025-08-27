Vilniaus miesto savivaldybės tarybos narė I. Dirmaitė atsisako savo mandato

„Prieš tarybos posėdį jau pateikiau Vyriausiajai rinkimų komisijai (VRK) prašymą, kuriuo dėl manęs laukiančių naujų profesinių iššūkių, deja, sunkiai suderinamų su tarybos nario atsakomybėmis vilniečiams, turiu atsisakyti mandato. Sunkus sprendimas, bet jis yra sąžiningas, atsakingas ir apie skaidrumą“, – trečiadienį „Facebook“ paskelbė I. Dirmaitė.
„Šiandien – paskutinis mano, kaip Vilniaus miesto tarybos narės, Žmogaus teisių komisijos pirmininkės, Švietimo reikalų komiteto pirmininko pavaduotojos ir Vilniaus istorinės atminties komisijos pirmininkės pavaduotojos, posėdis“, – pridūrė ji.
I. Dirmaitė dirba komunikacijos agentūroje „Ink Agency“.
Ji į tarybą buvo išrinkta pagal Laisvės partijos sąrašą. Politikė yra dirbusi buvusio Vilniaus mero Remigijaus Šimašiaus atstove spaudai, taip pat dirbo Vidaus reikalų ministerijoje (VRM).
