„Čekiukų“ byloje buvusiam Jonavos rajono savivaldybės tarybos nariui G. Stašioniui – Lietuvos apeliacinio teismo kirtis

Apygardos teismas G. Stašioniui už dokumentų klastojimą paskyrė 2 500 Eur baudą, už turto pasisavinimą – 5 000 Eur baudą, o už piktnaudžiavimą tarnyba – 13 500 Eur baudą. Griežčiausia bausme apėmus švelnesnes bausmes, nuteistajam paskirta subendrinta bausmė – 13 500 Eur bauda, kuri, atsižvelgus į tai, kad nuteistasis prisipažino kaltu ir byla išnagrinėta sutrumpinto įrodymų tyrimo tvarka, sumažinta vienu trečdaliu, t. y. iki 9 000 Eur.
Prokuroras sutiko su paskirtos bausmės rūšimi (bauda), tačiau apeliaciniu skundu prašė G. Stašioniui paskirti didesnes baudas už atskirus nusikaltimus ir paskirti didesnę galutinę baudą, užtikrinant, kad ji viršytų savivaldybei padarytą beveik 13 000 Eur turtinę žalą.
Apeliacinis teismas, atsižvelgęs į nuteistojo asmenybę, padarytų nusikaltimų pobūdį ir pavojingumą, konstatavo, kad G. Stašioniui paskirtos baudos nėra nei per švelnios, nei per griežtos. Už nusikalstamą veiką valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams (piktnaudžiavimą tarnyba), kaip ir nustatyta baudžiamajame įstatyme, paskirta didesnė bauda, nei nusikalstamais veiksmais padaryta turtinė žala, o subendrinta bauda pagrįstai, laikantis Baudžiamojo kodekso reikalavimų, sumažinta vienu trečdaliu.
Teisėjų kolegija pažymėjo, kad Baudžiamojo kodekso nuostatomis, leidžiančiomis tam tikrais atvejais nuteistiesiems paskirtą bausmę sumažinti vienu trečdaliu, siekiama pagreitinti baudžiamąjį procesą ir įstatyme nėra numatyta jokių išimčių dėl šių nuostatų netaikymo asmenims, nuteistiems už nusikalstamas veikas valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams.
Taip pat Apeliacinis teismas konstatavo, kad, nagrinėjant bylą apygardos teisme, nebuvo padaryta jokių esminių baudžiamojo proceso pažeidimų, bylos įrodymai ištirti ir įvertinti tinkamai, pagrįstai konstatuojant, kad nuteistojo veiksmuose yra visi jam inkriminuotų nusikaltimų požymiai.
Lietuvos apeliacinio teismo nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 1A-260-658/2025 įsiteisėja jos priėmimo dieną, tačiau per tris mėnesius nuo paskelbimo dienos kasacine tvarka gali būti skundžiama Lietuvos Aukščiausiajam Teismui.
