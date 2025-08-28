Auga savanoriškai tarnybą atlikti siekiančių jaunuolių skaičius

Iki rugpjūčio 14 d. sulaukta beveik 3 tūkst. prašymų – tai ženklus augimas. Per visus 2024 metus buvo gauta beveik 10 procentų mažiau prašymų, o lyginant su 2023-iaisiais, prašymų skaičius jau dabar yra 50 % didesnis.
Nuo 2023 metų Karo prievolės ir komplektavimo tarnyba, kuri nuo 2025 m. kovo mėnesio integruota į Karo komendantūrų valdybą, įgyvendina naują verbavimo strategiją, pagrįstą glaudesniu bendradarbiavimu su švietimo įstaigomis, viešosios informacijos sklaida ir aktyviu dialogu su jaunimu.
Šio darbo rezultatai jau matomi – šiuo metu apie 90 procentų vyresniųjų klasių moksleivių yra pasiekiami su informacija apie savanoriškos tarnybos galimybes.
„Jaunimo skatinimas pasirinkti tarnybą – tai nuolatinis dialogas ir partnerystė su mokytojais, karjeros konsultantais, Šaulių sąjunga bei karių bendruomene. Matome, kad toks bendras darbas duoda puikius rezultatus“, – sako Lietuvos kariuomenės Karo komendantūrų valdybos Karo prievolės ir komplektavimo tarnybos direktorius Arūnas Balčiūnas.
Savanoriškai tarnybą pasirinkę jaunuoliai gali rinktis jiems patogiausią tarnybos laiką ir vietą, taip pat naudotis didesnėmis kaupiamosiomis išmokomis – jos gali būti iki 30 proc. didesnės nei privaloma tvarka pašauktų karo prievolininkų.
Karo komendantūrų valdyba kviečia visus jaunuolius, norinčius prisijungti prie Lietuvos kariuomenės, teikti prašymus savanoriškai atlikti tarnybą. Tai ne tik galimybė įgyti vertingos patirties ir išmokti naujų įgūdžių, bet ir svarbus indėlis į nacionalinio saugumo stiprinimą bei pilietiškumo ugdymą.
