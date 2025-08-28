Dėl raginimų uždaryti Lietuvoje lenkiškas mokyklas A. Valotkai skirta tarnybinė nuobauda

Pasak jos, A. Valotkai buvo pritaikyta tarnybinė atsakomybė ir paskirta tarnybinė nuobauda už šių metų liepą „Youtube“ platformoje „Alfa TV“ kanalo transliuotoje laidoje „Alfa taškas“ išsakytus pasisakymus.
„Sprendžiant dėl tarnybinės nuobaudos skyrimo ir jos rūšies parinkimo, buvo atsižvelgta į Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatyme įtvirtintus valstybės tarnautojų veiklai ir etikai keliamus reikalavimus bei visuomenėje kilusią neigiamą reakciją dėl A. Valotkos išsakytų teiginių. Komisijos vertinimu, tokiais veiksmais buvo sumenkinta Valstybinės kalbos inspekcijos, kaip valstybinės įstaigos, reputacija, pakirstas pasitikėjimas šia įstaiga“, – pranešime teigė Kultūros ministerija.
Sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.
Kaip skelbta anksčiau, ministerija liepos pabaigoje sudarė specialią komisiją, kuri vertino, ar A. Valotka nepadarė tarnybinio nusižengimo, viešojoje erdvėje teigęs, kad Lietuvoje reikia atsisakyti lenkiškų mokyklų.
Į tokias inspekcijos vadovo kalbas sureagavo Lenkijos laikinasis reikalų patikėtinis Vilniuje G. Poznanskis, kuris kreipėsi į kultūros ministrą Š. Birutį, prašydamas reaguoti į A. Valotkos tokius raginimus.
ELTA primena, kad A. Valotka kritikos dėl savo pasisakymų viešojoje erdvėje yra sulaukęs ne vieną kartą. Gegužės mėnesį šešiolika žmogaus teisių organizacijų kreipėsi į kultūros ministrą Šarūną Birutį, ragindamos neskirti A. Valotkos VKI vadovu.
Organizacijų teigimu, A. Valotka skleidė ksenofobines nuotaikas tautinių mažumų ir migrantų bendruomenių atžvilgiu bei formavo stigmatizuojančius naratyvus.
2023 m. spalį VKI viršininkui buvo skirta pastaba dėl pasisakymo apie pavėžėjus, kurie esą „kalba „čiurkų“ kalbomis“. Visgi pats A. Valotka tikino sakęs ne „čiurkų“, o „tiurkų“.
Kiek anksčiau A. Valotka sulaukė kritikos ir dėl teiginių LRT radijo laidoje. Tuomet jis sakė, kad lenkiškos kaimų pavadinimų lentelės Vilniaus rajone ne tik žymi istorinę lenkų okupacinę teritoriją, bet ir pažeidžia Lietuvos įstatymus, todėl turėtų būti pašalintos. Šiuos užrašus inspekcijos viršininkas prilygino rusų okupuotų Donbaso teritorijų ženklinimui.
