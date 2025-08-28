G. Jeglinskas ir L. Kasčiūnas kreipėsi į STT: prašo įvertinti KAM planus įsigyti braziliškus lėktuvus

Rašte, adresuotame STT, politikai pažymi, kad ministrei Dovilei Šakalienei galimai dalyvaujant neoficialiuose susitikimuose su orlaivių gamintojais arba jų atstovais, kyla pagrįstų abejonių, ar KAM vadovybė nėra asmeniškai suinteresuota, jog Lietuvos kariuomenei būtų nupirkti būtent gamintojo „Embraer“ lėktuvai.
G. Jeglinskas ir L. Kasčiūnas taip pat nurodo, kad pasirinktas orlaivis „C-390 Millennial“ yra gaminamas su reaktyviniais varikliais – nors dauguma rinkoje esančių karinių transporto lėktuvų naudoja propelerinius variklius.
„Todėl būtina patikrinti, ar reaktyvinio variklio reikalavimas nebuvo nustatytas kaip išankstinė pirkimo sąlyga, nes tokiu atveju tai reikštų, kad pirkimo sąlygos galėjo būti pritaikyta tik vienam gamintojui“, – kreipimesi į STT nurodo NSGK pirmininkas ir jo pavaduotojas.
„Taip pat pagrįstų abejonių kelia ir ta aplinkybė, kad užklausos buvo siunčiamos net toms bendrovėms, kurios apskritai negamina reikalavimus atitinkančios karinės technikos. Galima daryti prielaidą, jog tokie veiksmai rodo, jog buvo bandoma dirbtinai sukurti realios konkurencijos įvaizdį“, – dėsto jie.
„Prašome, vykdant tarnybos uždavinius ir pareigas, patikrinti, ar aukščiau paminėti KAM sprendimai buvo priimti nepažeidžiant pirkimus reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų ir ar juos atliekant nebuvo piktnaudžiaujama tarnyba“, – STT prašo G. Jeglinskas ir L. Kasčiūnas.
Kaip skelbta anksčiau, birželio 18 d. posėdžiavusi Valstybės gynimo taryba (VGT) pritarė KAM bei Gynybos resursų agentūros (GRA) siūlymui plėsti Lietuvos kariuomenės oro pajėgas – planuojama jungtis prie grupės šalių ir derėtis dėl trijų „C-390 Millennium“ orlaivių įsigijimo iš Brazilijos bendrovės „Embraer Defense & Security“.
Nors sprendimas dėl lėktuvų įsigijimo jau buvo patvirtintas VGT, Seimo NSGK kėlė klausimus dėl tokio įsigijimo būtinybės. Konservatorių pirmininkas L. Kasčiūnas jau anksčiau teigė manantis, kad transportiniams lėktuvams numatytas biudžeto lėšas būtų galima skirti svarbesniems ir greitesniems krašto apsaugos sistemos įsigijimams.
Kritiškas buvo ir NSGK pirmininkas G. Jeglinskas – klausimą dėl braziliškų orlaivių įsigijimo aptarus komiteto posėdyje, politikas tvirtino neišgirdęs atsakymo, kaip Lietuvos planuojami įsigyti braziliški lėktuvai bus integruoti į šalies gynybos sistemą. Parlamentaras taip pat akcentavo, kad galutinis tokio pirkimo naudos gavėjas vis tiek bus Brazilija, kuri kartu su Rusija priklauso BRICS blokui.
Šiuo metu Lietuvos kariuomenės Karinės oro pajėgos turi 3 transportinius lėktuvus „C–27J Spartan“.
