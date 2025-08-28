I. Ruginienė: LRT turėtų būti ne komercinio pobūdžio, tačiau visuomenei naudingos informacijos kanalas

„Labai nereikia gąsdintis, kad staiga ateisime, užimsime LRT ir pradėsime keisti. Visi puikiai supranta ir žodžio laisvės prasmę, ir žurnalistinį darbą. Tiesiog ko man asmeniškai norėtųsi visuomeniniame transliuotojuje – daugiau visuomeninių, socialinių žinučių. Tikrai kiekviena ministerija daro labai labai daug. Ir to profilaktinio darbo, kaip, pavyzdžiui, prevencija prieš priklausomybes, tam tikrų darbo teisės žinių diegimas visuomenei – tokie elementarūs dalykai, vis dėlto, turėtų atsispindėti nacionaliniame transliuotojuje, kur žmogus čia ir dabar gautų informaciją, kuri jam yra reikalinga“, – ketvirtadienį „Žinių radijui“ sakė I. Ruginienė.
„Galbūt tai daugiau yra susiję su tuo, kad tai būtų ne komercinio pobūdžio kanalas, bet ir kanalas gauti visuomenei naudingą informaciją“, – dėstė ji.
Kaip skelbta, pirmadienį socialdemokratai, „Nemuno aušra“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija Seime pasirašė koalicinę sutartyje, kurioje numatyta, kad valdantieji užtikrins „žodžio laisvę ir nuomonių pliuralizmą visuomeninio transliuotojo veikloje“.
Balandį Seimas pavedė Valstybės kontrolei atlikti LRT auditą. Tai – vienas iš valdančiosios „Nemuno aušros“ rinkiminių siekių.
Savo ruožtu LRT generalinė direktorė Monika Garbačiauskaitė-Budrienė yra teigusi, kad Seimo inicijuojamas auditas gali turėti įtakos iš esmės keičiant visuomeninio transliuotojo veiklos kryptį.
