Visos kortos ant stalo: socialdemokratai priėmė sprendimą dėl Seimo pirmininko ir keturių ministrų

Pavardės paaiškėjo ketvirtadienio vakarą vykstančio partijos prezidiumo posėdžio metu. Kieno kandidatūrą LSDP neša į Seimo vadovus, paaiškės po kelių akimirkų.
Socialdemokratai nusprendė atsisveikinti su trimis ministrais – kultūros ministrą Šarūną Birutį keis Seimo Švietimo ir mokslo komiteto pirmininkė Vaida Aleknavičienė, finansų ministrą Rimantą Šadžių keičia viceministras Kristupas Vaitiekūnas, susisiekimo ministrą Eugenijų Sabutį – viceministras Juras Taminskas, skelbia 15min, remdamasis šaltinių duomenimis.
Tuo metu paskirtosios premjerės Ingos Ruginienės vietą Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje užims Seimo narė, Seimo Socialinių reikalų komiteto vicepirmininkė Jūratė Zailskienė.
M.Sinkevičius nusiuntė žinutę bendražygiams
Nors pasirašius koalicinę sutartį buvo akivaizdu, kad į Seimo pirmininkus bus deleguojamas iš kovos dėl premjero posto kiek anksčiau pasitraukęs Juozas Olekas, su juo pasivaržyti paskutinę minutę sumanė ir įtakinga socialdemokratė Rasa Budbergytė.
Tokia savotiška dviejų titanų dvikova neliko nepastebėta viešojoje erdvėje. Į tokį R.Budbergytės išstojimą prieš pat prezidiumo posėdį sureagavo ir LSDP pirmininkas Mindaugas Sinkevičius.
„Manau, kad tie norai sveikintini, ir visi tie, kurie nori būti Seimo pirmininkais – gali. Aišku, pasirinkimas ribotas – tik iš 141. Mes, kaip partija, išsiderėjome, kad ta pozicija priklauso socialdemokratams.
Nebuvome legitimizavę ir užtvirtinę to prezidiume, kuriame svarstėme ministro pirmininko pareigybę, tai, matyt, kad buvo proga norintiems pareikšti tokią poziciją.
Manau, kolegė Rasa ne tai, kad pasisiūlė, išreiškė (norą, – aut.past.) – tiesiog pasakė, kad ji irgi mano, kad galėtų tą padaryti. Neatmetė galimybės“, – bendražygės poziciją paaiškinti bandė M.Sinkevičius.
Anot LSDP vedlio, Seimo pirmininko kandidatūros kontekste svarstyta ir daugiau pavardžių – net ir J.Olekas nebuvo vienas vienintelis variantas.
„Ir Orinta Leiputė, ir Algirdas Sysas galėtų būti Seimo pirmininku – neatmetėm keletos kandidatų.
Nėra taip, kad tas postas yra kažkokia padėka už viso gyvenimo nuopelnus, nes padėkoti partijoje mes turime daug kam, bet matome tą poziciją ne kaip padėką ar kažkokį garbės ženklą, o kaip atsakomybę“, – aiškino M.Sinkevičius.
Visgi jis nusiuntė subtilią užuominą dėl to, kad dalis kolegų kiek paskuba sau prilipdyti vieną ar kitą postą.
„Žinote, mes visą laiką akcentuojame, kad partija yra komanda, kad partija yra bendruomenė. Partija nėra Sinkevičius, Rasa, Juozas, Marytė ar Antanas.
Mes esame komanda, ir kai tą deklaruojame savo bendruomenei, kurioje yra 14–15 tūkst. žmonių, bet šalia tos deklaracijos ir tokių teiginių kartais imasi kai kurie kolegos atskirais klausimais užsiiminėti partizaniniu marketingu – kažkas pasako, kad nori būti premjeru anksčiau laiko, kažkas eina ir socialdemokratu save pristato, kažkas nori kažkuo būti – tai atrodo tiesiog nekomandiška. Tos komandiškumo dvasios, kartais mes jos stokojame.
Tikiuosi, kad iš to gimsta kai kurie nuogąstavimai, gal replikos ar kažkokios pastabos kolegoms, kurie labai orientuoti į savo asmenybę, savo partizaninį norą eksponuoti save“, – svarstė M.Sinkevičius, tiesa, pats net neabejojantis, kad Seimui bus teikiama būtent J.Oleko kandidatūra.
„Manau, kad su su 99,8 proc. tikimybe J.Oleko kandidatūra ir bus patvirtinta galutinai šitame posėdyje“, – pabrėžė jis.
Žinia apie tai, kad Seimo vadove galėtų būti ir R.Budbergytė, pasirodė šią savaitę.
„Taip, o kodėl ne? Aš turiu pakankamai patirties ir manau, kad galėčiau prisiimti tą atsakomybę“, – Eltai anksčiau sakė R.Budbergytė.
Ketvirtadienį I.Ruginienė susitiko su sveikatos apsaugos ministre Marija Jakubauskiene, švietimo, mokslo ir sporto ministre Raminta Popoviene, Vidaus reikalų ministerijai vadovaujančiu Vladislavu Kondratovičiumi, finansų ministru Rimantu Šadžiumi.
Tuo metu užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys ir krašto apsaugos ministrė Dovilė Šakalienė trečiadienį jau buvo susitikę su prezidentu Gitanu Nausėda ir sulaukė šalies vadovo paramos.
Paskirtoji Vyriausybės vadovė I.Ruginienė ne vėliau kaip per 15 dienų nuo jos paskyrimo turės pristatyti parlamentui sudarytą ir prezidento patvirtintą Ministrų kabinetą bei teiks parlamentui svarstyti Vyriausybės programą.
