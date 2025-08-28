Lietuva išreiškė protestą dėl vieno didžiausių Rusijos išpuolių prieš Ukrainą

Notoje pažymima, kad per pastarąjį apšaudymą nukentėjo gyvenamieji namai, keleiviniai traukiniai, vaikų ugdymo įstaigos, o žuvusiųjų ir sužeistųjų civilių skaičiai jau pasiekė dešimtis.
Taip pat atkreipiamas dėmesys į tai, kad tarp Rusijos agresijos taikinių atsidūrė tarptautinės institucijos – nuo smūgių smarkiai nukentėjo Europos Sąjungos delegacijos ir Britų Tarybos patalpos Kyjive.
Lietuvos užsienio reikalų ministerija pabrėžia, kad visa tai yra eiliniai Rusijos Federacijos pajėgų Ukrainoje įvykdyti karo nusikaltimai, kurių neįmanoma nepastebėti ir kurie neliks nenubausti, todėl Lietuva nenuilstamai dės pastangas, kad šių, kaip ir anksčiau Rusijos įvykdytų, karo nusikaltimų užsakovai ir vykdytojai būtų patraukti baudžiamojon atsakomybėn.
RusijaUkrainakaras Ukrainoje
