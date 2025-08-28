Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Lietuva išreiškė protestą dėl vieno didžiausių Rusijos išpuolių prieš Ukrainą

2025 m. rugpjūčio 28 d. 18:02
Rugpjūčio 28 d. į Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministeriją iškviestam Rusijos Federacijos ambasados Lietuvoje atstovui įteikta protesto nota dėl praėjusią naktį įvykdytų Ukrainos apšaudymų, laikomų vienu didžiausių Rusijos išpuolių nuo pat plataus masto invazijos į Ukrainą pradžios.
Notoje pažymima, kad per pastarąjį apšaudymą nukentėjo gyvenamieji namai, keleiviniai traukiniai, vaikų ugdymo įstaigos, o žuvusiųjų ir sužeistųjų civilių skaičiai jau pasiekė dešimtis.
Taip pat atkreipiamas dėmesys į tai, kad tarp Rusijos agresijos taikinių atsidūrė tarptautinės institucijos – nuo smūgių smarkiai nukentėjo Europos Sąjungos delegacijos ir Britų Tarybos patalpos Kyjive.
Lietuvos užsienio reikalų ministerija pabrėžia, kad visa tai yra eiliniai Rusijos Federacijos pajėgų Ukrainoje įvykdyti karo nusikaltimai, kurių neįmanoma nepastebėti ir kurie neliks nenubausti, todėl Lietuva nenuilstamai dės pastangas, kad šių, kaip ir anksčiau Rusijos įvykdytų, karo nusikaltimų užsakovai ir vykdytojai būtų patraukti baudžiamojon atsakomybėn.
