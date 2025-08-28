„Šiandien tokio sprendimo nėra, tinka ar netinka. Iš esmės, tai buvo pirmas pokalbis su kandidatu į žemės ūkio ministrus“, – po Prezidentūroje vykusio susitikimo sakė šalies vadovo vyriausiasis patarėjas Ramūnas Dilba.
„Išgirdome kandidato matymą, (…) prioritetus (…). Jis šiuo metu eina viceministro pareigas, nėra ministro pareigose, todėl, jeigu iš tikrųjų reikės, gali būti ir antras susitikimas, nes (žemės ūkio – ELTA) sektorius tikrai yra labai svarbus. (Siekiant – ELTA) įvertinti kandidato pasirengimą užimti šitas pareigas, bus skiriama tiek laiko, kiek reikės“, – kalbėjo G. Nausėdos patarėjas.
Pats kandidatas į žemės ūkio ministrus teigė, kad paskirtas į pareigas tęs tą šiuos srities politiką, kurią pradėjo ministro I. Hofmano komandoje.
Kandidatui keliami lūkesčiai derybose dėl ES biudžeto, maisto tiekimo grandinių trumpinimo
Prezidento patarėjo teigimu, kandidatui šalies vadovas kelia lūkesčius dėl žemės ūkio įtvirtinimo strategine šalies ūkio šaka, teikiant tai numatančius įstatymo pakeitimus Seime, regionų ekonominio gyvybingumo skatinimo, taip pat didesnės pridėtinės vertės žemės ūkio produktų, trumpesnių maisto tiekimo grandinių kūrimo.
„Čia kandidatas turi didelę patirtį, tikimės labai konkrečių rezultatų šioje srityje, nes (…) tai padeda užtikrinti kokybiško maisto prieinamumą gyventojams, padeda Lietuvos ūkininkams“, – kalbėjo R. Dilba.
Naujajam ministrui, pasak jo, taip pat keliamas lūkestis tinkamam atstovavimui Lietuvai jos vardu derantis dėl Europos Sąjungos (ES) Daugiametės finansinės perspektyvos, arba kitaip – europinio biudžeto lėšų, darbo šaliai 2027-aisiais pirmininkaujant ES tarybai.
„Čia reikės sutelkti tiek socialinius, ekonominius partnerius, tiek visą institucinę kompetenciją, siekiant pačių geriausių (…) sąlygų mūsų žemdirbiams“, – tikino R. Dilba.
Šią savaitę premjere paskirtai Ingai Ruginienei formuojant naująjį Ministrų kabinetą, prezidentas G. Nausėda tęsia susitikimus su valdančiosios koalicijos deleguojamais kandidatais į ministrus.
Ketvirtadienį prezidentas taip pat susitinka su į ekonomikos ir inovacijų ministrus kandidatuojančiu E. Grikšu.
Pagal naująją koalicinę sutartį, „Nemuno aušra“ išlaikė galimybę deleguoti savo kandidatą į Žemės ūkio ministeriją (ŽŪM).
Tuo metu ankstesnei koalicijai priklausiusiems Demokratams „Vardan Lietuvos“ deleguota Ekonomikos ir inovacijų ministerija atiteko Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijai.
A. Palionis pasiūlymo tapti žemės ūkio ministru sulaukė iš I. Ruginienės: tai buvo suderinta su „Nemuno aušra“
Kandidatas į žemės ūkio ministrus Andrius Palionis tikina sulaukęs kvietimo kandidatuoti į šias pareigas iš paskirtosios premjerės Ingos Ruginienės. Vis tik, anot jo, toks pasiūlymas buvo suderintas su „Nemuno aušra“, kuri pagal koalicinę sutartį turėtų teikti savo kandidatą į Žemės ūkio ministerijos (ŽŪM) vadovus.
„Pasiūlymas (kandidatuoti į ministrus – ELTA) atėjo iš premjerės. Bet jis suderintas su „Nemuno aušra“, – po susitikimo su prezidentu Gitanu Nausėda žurnalistams sakė A. Palionis.
„Vakar kalbėjau ir su Remigijumi (Žemaitaičiu – ELTA), apie ministerijos darbus nieko neaptarėme. Paklausiau – kodėl toks pasirinkimas. Tik praeitą savaitę buvau gavęs kaip indikaciją, kad svarsto ir mano kandidatūrą – bet tada pasakiau, kad aš būčiau labiau už Igno Hofmano kandidatūrą“, – tvirtino jis.
Klausiamas, kuo yra tinkamesnis kandidatas tapti ŽŪM vadovu nei dabartinis ministras I. Hofmanas, šiuo metu viceministro pareigas einantis A. Palionis atsakyti nenorėjo. Tik pripažino, kad susiklosčiusi situacija nėra jauki.
„Aš ir prezidentui sakiau, kad esu pasiryžęs ir esu dėkingas Ignui Hofmanui, kuris pasikvietė mane į komandą dirbti. Ir man pačiam nėra žmogiška ir jauku dabar kandidatuoti į Igno vietą. Visada ir kalbantis buvau už Igną, kad jis būtų ministras. Aš būčiau antra vieta – bet toks yra pasiūlymas“, – dėstė kandidatas, neatmesdamas, kad I. Hofmanas galėtų dirbti jo komandoje.
„Šnekėsimės“, – pasiteiravus apie tokias galimybes tepasakė jis.
Pagal naująją koalicinę sutartį, „Nemuno aušra“ išlaikė galimybę deleguoti savo kandidatą į Žemės ūkio ministeriją (ŽŪM). Iki šiol ministerijai vadovavo I. Hofmanas, dabar einantis pareigas laikinai.
