„Prezidentas (…) kandidatą šiandien matė pirmą kartą, pirmą kartą bendravo, gavo atsakymus į daugelį klausimų, bet juos dar reikia įvertinti“, – žurnalistams sakė V. Augustinavičius.
„Pozityvu buvo tai, kad kandidatas daug kalbėjo apie regioninę ekonomiką, bet, be abejo, ekonomikos ir inovacijų sritis yra gerokai platesnė, ir tų klausimų spektras buvo labai platus: nuo viešųjų pirkimų iki turizmo, iki pramonės ir iki kitų dalykų. Tai tuos visus klausimus dar reikės įvertinti. Tam reikia laiko“, – pridūrė jis.
Tapęs ministru fokusuotųsi į regionų konkurencingumą
Pats kandidatas į ekonomikos ir inovacijų ministrus tikino, kad dirbdamas dėmesį skirtų regionų ekonominiam skatinimui, nes, anot jo, būtina didinti visos Lietuvos konkurencingumą.
„Konkurencinga turi būti visa Lietuva – nuo regionų iki didžiųjų miestų. Kalbame apie viešojo ir privataus sektorių inovatyvumo skatinimą, užsienio ir vietinių investicijų pritraukimą bei pagalbą nuo A iki Z, kad jos niekur nestrigtų ir vyktų kaip įmanoma sklandžiau“, – žurnalistams kalbėjo E. Grikšas.
„Žinoma, svarbus regionų politikos skatinimas – laisvų ekonominių zonų plėtra, pramonės parkų plėtra, turizmas taip pat itin svarbus ir gali sujudinti mūsų regionus“, – teigė į „valstiečių“ partiją stojantis politikas.
16 kartų sumažėjusias užsienio investicijas laiko rimtu signalu institucijoms
Pasak jo, „rimtą signalą“ institucijoms siunčia pirmą metų pusmetį 16 kartų sumažėjusios užsienio investicijos.
„Tokiais skaičiais kritę rodikliai yra signalas, vienareikšmiškai. Ministerija, natūraliai, su dabartine vadovybe jau yra pradėjusi tuos klausimus spręsti. Labai džiaugiuosi, kad „Investuok Lietuvoje“ turi mandatą dirbti ne tik su užsienio, bet ir vietiniais investuotojais“, – tikino kandidatas į ekonomikos ir inovacijų ministrus.
„Matėme viešojoje erdvėje tam tikrų pavyzdžių apie problemas su kuriomis susiduria investuotojai norėdami suformuoti sklypą ar pasijungti tam tikras komunikacijas. Priimta iniciatyva „Investicijų greitkelis“ pagreitins visus procesus, o mano matymas būtų irgi, kad ministerijos ir visi politinių institucijų žmonės. (...) Į viską turime žiūrėti valstybiškai“, – sakė E. Grikšas.
Apie tai, kad tiesioginių užsienio investicijų srautai šiemet sumažėjo, duomenis liepą skelbė agentūra „Investuok Lietuvoje“.
Šiuo metu ministerijai laikinai vadovaujantis Lukas Savickas buvo paskelbę „Investicijų greitkelio“ iniciatyvą, siekdamas artimiausiais metais į šalį pritraukti apie 10 mlrd. naujų investicijų.
„10 mlrd. (eurų tiesioginių užsienio investicijų – ELTA) yra ambicinga. Nedrįsčiau disponuoti už tai didesniais skaičiais – tam reikia išsamios analizės, kokios yra realios galimybės, kokie yra geopolitinio konteksto sukuriami iššūkiai. Taip, „Investicijų greitkelis“ įstatymiškai priimtas, tačiau jį reikia ir sėkmingai įgyvendinti“, – teigė E. Grikšas.
Tvirtina, kad peržiūrėtų verslui remti skirtas ILTE priemones
E. Grikšas tikino, kad tapęs ministru peržiūrėtų ir viešųjų diskusijų objektu tapusias nacionalinio plėtros banko ILTE administruojamas priemones, pavyzdžiui, lengvatinėms paskoloms smulkiam ir vidutiniam verslui skirtą „Startuok“.
„Tikslą turinti priemonė, kaip ši, yra labai reikalinga Lietuvai. Tiesa, reikalingas labai išsamus peržiūrėjimas kriterijų ir siektinų rodiklių, kad įmonės, kurios įsikūrė prieš, sakykim, kelias savaites, jau galėtų pretenduoti į paramą“, – kalbėjo E. Grikšas.
Pasak jo, yra poreikis peržiūrėti tokių verslui remti skirtų priemonių kriterijus ir rodiklius, mat jos yra itin svarbios valstybei, tačiau turi veikti kaip įmanoma skaidriau.
„Priemonė yra reikalinga, aktuali ir svarbi, bet reikalinga peržiūra, kad galėtume užtikrinti maksimalų skaidrumą. Esame pasirengę tą daryti tiek su ILTE, tiek su ministerijos kolegomis“, – tikino politikas.
Kaip skelbta anksčiau, ekspremjerui Gintautui Paluckui iš dalies priklausanti įmonė „Garnis“ pagal šią priemonę gavo lengvatinę 200 tūkst. ILTE paskolą, politikui jau einant Vyriausybės vadovo pareigas.
Šią savaitę premjere paskirtai Ingai Ruginienei formuojant naująjį Ministrų kabinetą, prezidentas G. Nausėda tęsia susitikimus su valdančiosios koalicijos deleguojamais kandidatais į ministrus.
Šalies vadovas ketvirtadienį susitiko su kandidatu į žemės ūkio ministrus A. Palioniu, taip pat į ekonomikos ir inovacijų ministrus kandidatuojančiu E. Grikšu.
E. Grikšas šiuo metu vadovauja Ekonomikos ir inovacijų ministerijos (EIM) Inovacijų politikos grupei, o užpernai buvo Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) kandidatas į Varėnos rajono merus.
Pagal naująją koalicinę sutartį, „Nemuno aušra“ išlaikė galimybę deleguoti savo kandidatą į Žemės ūkio ministeriją.
Tuo metu ankstesnei koalicijai priklausiusiems Demokratams „Vardan Lietuvos“ deleguota EIM atiteko Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijai.
E. Grikšas pateikė prašymą stoti į valstiečių partiją
Kandidatas į ekonomikos ir inovacijų ministro postą Edvinas Grikšas pateikė prašymą stoti į jį deleguojančią Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungą (LVŽS).
„Dar kol kas nesu (partijos narys – ELTA), esu pateikęs prašymą“, – žurnalistams Prezidentūroje teigė E. Grikšas.
„LVŽS yra mano kolegos, mano bičiuliai, aš kandidatavau ir į tarybos rinkimus su LVŽS partija. Netaisyklinga būtų sakyti, kad pirmininkas lieps ar nurodys. Visada yra demokratiniai principai, yra diskusijos, natūralu, kad žiūrėsime ir į partijos programinius dalykus, į koalicijos dalykus. Prioritetas yra ypač sklandžiai užtikrinti ministerijos darbą“, – kalbėdamas apie bendradarbiavimą su partija, akcentavo kandidatas.
Pagal naują koalicinę sutartį, demokratams anksčiau priklausiusi Ekonomikos ir inovacijų ministerija (EIM) atiteko Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijai.
E. Grikšas šiuo metu vadovauja EIM Inovacijų politikos grupei, o užpernai buvo LVŽS kandidatas į Varėnos rajono merus.
