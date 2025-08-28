Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Prabilo į ministrus deleguojami E. Grikšas ir A. Palionis

2025 m. rugpjūčio 28 d. 07:40
Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos kandidatas į Ekonomikos ir inovacijų ministerijos (EIM) vadovo postą Edvinas Grikšas mano esąs tinkamas vadovauti institucijai.
Kaip vieną savo stiprybių, E. Grikšas akcentuoja patirtį dirbant šioje ministerijoje.
„Nesu Seimo narys, nesu kandidatavęs į Seimą, nacionalinėje politikoje nedalyvauju, bet yra kita pusė, kad Ekonomikos ir inovacijų ministerijoje dirbu šiek tiek daugiau nei penkerius metus. Kodėl galėčiau? Aš manau, galiu pasiūlyti savo patirtį, turimą būtent toje institucijoje ir toje srityje“, – LRT Radijui teigė E. Grikšas.
Savo ruožtu kandidatas į ŽŪM vadovus Andrius Palionis tvirtina nespėjęs apsvarstyti galimybės eiti šias pareigas.
„Kiekvienas žmogus, pasirinkdamas naują iššūkį, svarsto, ar tinkamas pagal kompetenciją, ar netinkamas, bet šį kartą net nebuvo laiko kada tą apsvarstyti, nes pasiryžimas veikia. Ne paslaptis, kad jau praktiškai du metus dirbau tą darbą“, – LRT Radijui sakė jis.
Šią savaitę premjere paskirtai Ingai Ruginienei formuojant naująjį Ministrų kabinetą, prezidentas Gitanas Nausėda ketvirtadienį tęs susitikimus su valdančiosios koalicijos deleguojamais kandidatais į ministrus.
Šalies vadovas susitiks kandidatu į žemės ūkio ministrus A. Palioniu, taip pat į ekonomikos ir inovacijų ministrus kandidatuojančiu E. Grikšu.
A. Palionis šiuo metu ŽŪM dirba viceministru, tačiau šiai institucijai anksčiau yra vadovavęs – dirbo Sauliaus Skvernelio Vyriausybėje 2019–2020 m., taip pat buvo Seimo nariu.
Savo ruožtu E. Grikšas šiuo metu vadovauja EIM Inovacijų politikos grupei, o užpernai buvo Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) kandidatas į Varėnos rajono merus.
Pagal naująją koalicinę sutartį, „Nemuno aušra“ išlaikė galimybę deleguoti savo kandidatą į ŽŪM.
Tuo metu ankstesnei koalicijai priklausiusiems Demokratams „Vardan Lietuvos“ deleguota EIM atiteko Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijai.
