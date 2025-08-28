„Kad ir kaip man skaudėtų širdis ir labai gaila, bet Eugenijaus Sabučio tikrai nebus (mano Vyriausybėje – ELTA). Tikrai gaila, kad praradome ypatingai gerą ministrą ir profesionalą“, – ketvirtadienį „Žinių radijui“ sakė I. Ruginienė.
Būsimosios Vyriausybės vadovė apgailestavo, kad į „čekiukų“ istoriją įsipainiojęs „gerai veikiantis ministras turės likti Seimo nariu“.
„Tiesiog ir tarp partiečių esame pasitarę, kad situacija yra tokia, kokia yra. Nors man labai gaila – mes matome jau pavyzdžių, kad net ir pareikšti kaltinimai yra nuneigiami teismo sprendimais“, – dėstė ji.
Tuo metu klausiama, ar E. Sabutį svarstoma keisti dabartiniu viceministru Juru Taminsku, I. Ruginienė neatsakė. Apie tai, kad susisiekimo ministro portfelis gali atitekti J. Taminskui arba parlamentarui Robertui Kaunui, ketvirtadienį, remdamasis šaltiniais, pranešė portalas LRT.lt.
„Kas svarstomas – tikrai nesakysiu kol kas, bet ilgai laukti tikrai nereikės“, – tepasakė I. Ruginienė.
ELTA primena, kad praėjusią savaitę generalinė prokurorė Nida Grunskienė išsiuntė kreipimąsi į Seimą dėl leidimo patraukti Seimo narį, laikinąjį susisiekimo ministrą E. Sabutį baudžiamojon atsakomybėn „čekiukų“ byloje.
Naujienų portalas „Delfi“ skelbė, kad rašte Seimui nurodoma, jog ikiteisminio tyrimo metu surinkti duomenys leidžia pagrįstai teigti, kad, būdamas Jonavos rajono tarybos nariu, E. Sabutis galėjo suklastoti 18 „Tarybos nario Eugenijaus Sabučio išmokų avanso apyskaitų“ ir pasisavinti beveik 3 tūkst. eurų.
Kultūros ministras keisis: vienas iš kandidatų – T. Vinokuras
Premjerė Inga Ruginienė tikina, jog naujajame Ministrų kabinete neliks dabartinio Kultūros ministerijos vadovo Šarūno Biručio. Pasak Vyriausybės vadovės, vienas iš kandidatų jo vietai užimti – socialdemokratas, buvusio premjero Gintauto Palucko patarėjas Tadas Vinokuras.
„Man atrodo, kad tas klausimas jau yra išspręstas. Greičiausiai, Kultūros ministerijai vadovaus kitas ministras, tai turiu ir šiai pozicijai pavardę. Manau, kad ji bus tinkama“, – ketvirtadienį „Žinių radijui“ sakė I. Ruginienė.
„Vienas iš galimų kandidatų tikrai yra Tadas (Vinokuras – ELTA). Labai vertinu jo profesionalumą, darbštumą, kruopštumą. Jis tikrai nemažai yra prisidėjęs prie praėjusios Vyriausybės formavimo, programos rašymo. Tai yra vienas iš (…) profesionaliausių žmonių. Ir jeigu jis nenutekės į ministeriją, tai tikrai galiu garantuoti, kad jis bus mano komandoje“, – pridūrė ji.
Eltos žiniomis, dar viena galima kandidatė šioms pareigoms užimti – Seimo Švietimo ir mokslo komiteto pirmininkė Vaida Aleknavičienė.
ELTA primena, kad prezidentas Gitanas Nausėda pirmadienį „Žinių radijui“ pareiškė turįs priekaištų laikinajam kultūros ministrui Š. Biručiui. Šalies vadovas pažymėjo, kad socialdemokratui bei jo vadovaujamai ministerijai pritrūko aktyvumo ir aiškios vizijos, todėl, pasak prezidento, šios aplinkybės bus vertinamos formuojant naująją Vyriausybę.
Savo ruožtu paklausta, ar matytų naujojoje Vyriausybėje laikinąjį kultūros ministrą Šarūną Birutį, kuriam šalies vadovas negaili kritikos, I. Ruginienė tikino savo išvadas pasidarysianti po susitikimo su juo.
I. Ruginienė teigiamai vertintų R. Tamašunienės kandidatūrą į teisingumo ministres: I. Vėgėlė – diskutuotinas siūlymas
Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos (LLRA-KŠS) lyderiui Waldemarui Tomaszewskiui įvardijus keturis galimus kandidatus į teisingumo ministrus, paskirtoji premjerė Inga Ruginienė sako teigiamai vertinanti svarstomą Ritos Tamašunienės kandidatūrą. Tuo metu kalbėdama apie savo nuomonę dėl koalicijos staiga pakeitusį nepartinį jungtinės „valstiečių“ frakcijos narį Igną Vėgėlę, būsimosios Vyriausybės vadovė tikino, kad toks siūlymas – diskutuotinas.
„Tai tikrai būtų labai tinkama kandidatūra, nes Rita Tamašunienė, jau ne kartą sakiau, galėtų bet kokioje pozicijoje puikiai dirbti. Jeigu ji sutiktų ateiti į ministeriją – būtų rimtas konkurentas ir kandidatas kitiems“, – ketvirtadienį „Žinių radijui“ teigė I. Ruginienė.
„Kiekvienas žmogus gali būti kandidatas, bet kai bus pateikta kandidatūra, tai vertinsiu ir aš, kartu su prezidentu. Pažiūrėsime, kaip tą vertinimą praeis vienas ar kitas kandidatas. (...) Yra visokių minčių. (...) Yra diskutuotina, kaip ir sakiau, prezidento nuomonė čia irgi bus labai svarbi. Jeigu ši kandidatūra bus – svarstysime“, – kalbėdama apie I. Vėgėlę dėstė ji.
Visgi, I. Ruginienė pabrėžė, kad LLRA-KŠS lyderis jai dar nepateikė partijos siūlomos kandidatūros į teisingumo ministrus.
„Man W. Tomaszewskis dar nepateikė savo kandidatūros, kai pateiks – svarstysiu. Greičiausiai, jau labai greitu laiku tą aptarsime“, – akcentavo politikė.
