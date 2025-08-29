G. Nausėda: K. Nawrockis į Vilnių atvyks rugsėjo 8 d.

„Netrukus – rugsėjo 8 d. – galėsime pasveikinti jį Vilniuje, nes prezidentas Nawrockis antruoju savo užsienio vizitu po JAV aplankys Vilnių“, – po susitikimo su Lenkijos vadovu Varšuvoje teigė G. Nausėda.
ELTA primena, kad pagrindinės opozicinės socialiai konservatyvios Teisės ir teisingumo partijos (PiS) sąjungininku laikomas nacionalistinių pažiūrų istorikas K. Nawrockis birželio 1 d. antrajame rinkimų ture nugalėjo Donaldo Tusko sąjungininką, centristinių pažiūrų Varšuvos merą Rafalą Trzaskowskį. Pastarasis tąkart surinko 49 proc., o K. Nawrockis – 51 proc. balsavime dalyvavusių rinkėjų balsų.
Praėjusią savaitę G. Nausėdos vyriausioji patarėja Asta Skaisgirytė jau buvo užsiminusi, kad artimiausiu metu planuojamas K. Nawrockio vizitas į Lietuvą.
Gitanas NausėdaKarolis NawrockisLenkijos prezidentas
