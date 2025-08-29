Lietuva kartu su kitomis šalimis kreipėsi į EK dėl papildomo finansavimo ES išorės sienų apsaugai

„VRM iniciatyva Lietuva, Estija, Suomija, Latvija bei Lenkija bendru laišku kreipėsi į EK vicepirmininkę Henna Maria Virkkunen bei EK vidaus reikalų ir migracijos komisarą Magnus Bruner, prašydamos papildomo finansavimo šių valstybių ES išorės sienų apsaugai“, – rašoma ministerijos pranešime.
Šiuo laišku siekiama atkreipti EK dėmesį į saugumo grėsmes, kurios kyla dėl pastaruoju metu stebimų oro erdvės pažeidimų, pabrėžiant poreikį stiprinti oro erdvės stebėjimo sistemų, dronų ir antidroninių priemonių pajėgumus.
EK prašoma įtraukti tokių pajėgumų stiprinimą į dabartinio 2021–2027 m. ES finansavimo laikotarpio vidaus reikalų fondo teminius prioritetus.
„Esame dėkingi EK už iki šiol suteiktą pagalbą ir paramą, tačiau saugumo iššūkių mūsų regione nemažėja. Pastaruoju metu Lietuva ir kitos mūsų regiono šalys, kurios saugo išorinę ES sieną, susiduria su oro erdvės pažeidimais. Kad galėtume užtikrinti tinkamą oro erdvės apsaugą, būtina investuoti į modernią antidroninę įrangą, o tam reikalingas papildomas finansavimas“, – pranešime cituojamas laikinasis vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius.
Laiške EK pabrėžiama, kad šalys jau daugiau nei 4 metus susiduria su neteisėta migracija, kurią organizuoja nedemokratinis Baltarusijos režimas.
Pažymima, jog ankstesnė EK parama padėjo pasiekti apčiuopiamų rezultatų, stiprinant ES išorės sienų apsaugą, gerinant migracijos valdymą, didinant atsparumą ir pasirengimą, tobulinant reagavimo gebėjimus bei stiprinant Specialiosios (Kaliningrado) tranzito schemos saugumą.
Dabar šalys kreipėsi prašydamos ES skirti papildomą finansavimą oro stebėsenos, dronų ir antidroninių sistemų plėtrai, siekiant veiksmingai atremti augančias grėsmes.
Migrantai į rytines Europos Sąjungos šalis ėmė plūsti 2021 m., Vakarai dėl to apkaltino Minsko režimą.
