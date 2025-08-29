LK: braziliški „Embraer C–390 Millenium“ atitinka kariuomenės reikalavimus

„Lietuvos kariuomenė (LK) jau kurį laiką buvo išsakiusi poreikį atnaujinti transporto aviacijos parką. (…) Planuojami įsigyti lėktuvai Lietuvos kariuomenės reikalavimus atitinka“, – penktadienį skelbiama LK pranešime spaudai.
Pranešime akcentuojama, jog kariuomenė išreiškė operacinį poreikį universaliai platformai, galinčiai atlikti tokias užduotis kaip transporto bei medicininę evakuaciją, paiešką ir gelbėjimą, gaisrų gesinimą, žvalgybą ir kuro papildymą ore.
Be to, pranešime nurodoma, kad „Embraer C–390 Millenium“ galimybės pervežti krovinius yra daugiau nei dvigubos, lyginant su „Spartan“. Braziliško orlaivio greitis yra 870 km/val., tuo metu „Spartan“ greitis siekia tik 500 km/val.
„Visos savybės reikalingos Karinių oro pajėgų užduotims atlikti remiant ir Lietuvos, ir sąjungininkų karius, o čia tiek pervežimų oru, tiek kitų užduočių yra daug“, – akcentuojama pranešime.
„Svarbus akcentas – transporto aviacija yra tęstinis ir nuolat vystomas Lietuvos kariuomenės pajėgumas, lėktuvai nėra perkami vietoje kitų pajėgumų, jie vystomi lygiagrečiai su kitomis sritimis, kitaip tariant, tai nėra priemonė, kurią valstybė kariuomenei perka HIMARSų ar divizijos sąskaita“, – pabrėžia kariuomenė.
Turimi „Spartan“ lėktuvai sensta
Teigiama, jog pagrindinė C–27J „Spartan“ problema yra pasenusi navigacijos įranga. Todėl, nurodo LK, orlaivis neatitiks nuo 2030 m. įsigaliosiančių naujų reikalavimų – lėktuvu būtų galima skraidyti tik šalies viduje.
„Avioniką modernizuoti įmanoma, tačiau tai bus labai brangu ir turėsime naują avionikos įrangą sename „Spartano“ kūne, tad jo resursas ir toliau eis į pabaigą, o galimybės išliks tokios, kokios atitiko kariuomenės poreikius 2006–aisiais, bet ne šiandien“, – pabrėžia kariuomenė.
Kaip jau buvo skelbta, Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto (NSGK) pirmininkas Giedrimas Jeglinskas ir jo pavaduotojas Laurynas Kasčiūnas kreipėsi į Specialiųjų tyrimų tarnybą (STT) prašydami ištirti, ar įsigyjant braziliškus „Embraer C–390 Millenium“ transportinius lėktuvus nebuvo pažeisti pirkimus reglamentuojantys teisės aktai.
ELTA primena, kad birželio 18 d. posėdžiavusi Valstybės gynimo taryba (VGT) pritarė KAM bei Gynybos resursų agentūros (GRA) siūlymui plėsti Lietuvos kariuomenės oro pajėgas – planuojama jungtis prie grupės šalių ir derėtis dėl trijų „C-390 Millennium“ orlaivių įsigijimo iš Brazilijos bendrovės „Embraer Defense & Security“.
Nors sprendimas dėl lėktuvų įsigijimo jau buvo patvirtintas VGT, Seimo NSGK kėlė klausimus dėl tokio įsigijimo būtinybės. Konservatorių pirmininkas L. Kasčiūnas jau anksčiau teigė manantis, kad transportiniams lėktuvams numatytas biudžeto lėšas būtų galima skirti svarbesniems ir greitesniems krašto apsaugos sistemos įsigijimams.
Kritiškas buvo ir NSGK pirmininkas G. Jeglinskas – klausimą dėl braziliškų orlaivių įsigijimo aptarus komiteto posėdyje, politikas tvirtino neišgirdęs atsakymo, kaip Lietuvos planuojami įsigyti braziliški lėktuvai bus integruoti į šalies gynybos sistemą. Parlamentaras taip pat akcentavo, kad galutinis tokio pirkimo naudos gavėjas vis tiek bus Brazilija, kuri kartu su Rusija priklauso BRICS blokui.
Šiuo metu Lietuvos kariuomenės Karinės oro pajėgos turi 3 transportinius lėktuvus „C–27J Spartan“.