Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
Lietuvos dienaAktualijos

Nauja Lrytas laida – „Pasaulis per pusvalandį“ apie svarbiausias šalies ir pasaulio aktualijas

2025 m. rugpjūčio 29 d. 09:00
Lrytas.lt
Naujienų portale Lrytas startuoja nauja aktualijų laida – „Pasaulis per pusvalandį“ su žinoma žurnaliste Daiva Žeimyte – Biliene, kurios dėmesio centre patys svarbiausi pasaulio ir Lietuvos įvykiai ir jų išsamus aptarimas. Nors laidoje bus kalbama ir apie Lietuvos aktualijas, visgi didžiausias dėmesys bus skiriamas pasaulio tvarką kuriantiems politiniams sprendimams.
Daugiau nuotraukų (1)
Laidose bus kalbinami keli pašnekovai apie svarbiausius Lietuvos ir pasaulio įvykius, bus pateikti greiti reportažai apie svarbiausias žinias iš pasaulio, ką būtina žinoti kiekvienam bei Lietuvos įvykiai, tačiau siekiama pateikti juos kitu kampu, ieškant to, kas nebuvo paminėta įprastose naujienų laidose.
Laidose bus kalbinami kompetentingi ekspertai, gebantys pateikti naujausią ir vertingą informaciją, pritaikytą konkrečiai temai.
„Kai tiek daug informacijos, sunku susekti visas svarbiausias naujienas. Laida „Pasaulis per pusvalandį“ padės nepasiklysti naujienų sraute. Svarbu ir tai, kad ši aktualijų laida daugiausia dėmesio skirs būtent pasaulio naujienoms“, – sako laidos vedėja D. Žeimytė-Bilienė.
Laidą „Pasaulis per pusvalandį“ žiūrėkite kiekvieną penktadienį, 10 val., portale Lrytas.
Lrytas.ltlaidaPasaulis per pusvalandį su Daiva Žeimyte-Biliene
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.