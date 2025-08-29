Nauja Lrytas laida – „Pasaulis per pusvalandį“ apie svarbiausias šalies ir pasaulio aktualijas

Laidose bus kalbinami keli pašnekovai apie svarbiausius Lietuvos ir pasaulio įvykius, bus pateikti greiti reportažai apie svarbiausias žinias iš pasaulio, ką būtina žinoti kiekvienam bei Lietuvos įvykiai, tačiau siekiama pateikti juos kitu kampu, ieškant to, kas nebuvo paminėta įprastose naujienų laidose.
Laidose bus kalbinami kompetentingi ekspertai, gebantys pateikti naujausią ir vertingą informaciją, pritaikytą konkrečiai temai.
„Kai tiek daug informacijos, sunku susekti visas svarbiausias naujienas. Laida „Pasaulis per pusvalandį“ padės nepasiklysti naujienų sraute. Svarbu ir tai, kad ši aktualijų laida daugiausia dėmesio skirs būtent pasaulio naujienoms“, – sako laidos vedėja D. Žeimytė-Bilienė.
Laidą „Pasaulis per pusvalandį“ žiūrėkite kiekvieną penktadienį, 10 val., portale Lrytas.
Lrytas.ltlaidaPasaulis per pusvalandį su Daiva Žeimyte-Biliene
Rodyti daugiau žymių