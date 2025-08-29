Po susitikimo su G. Nausėda – Prezidentūros raginimas R. Popovienei

„Iš esmės (prezidentas – ELTA) reiškia pasitikėjimą ministre, linki jai imtis realios lyderystės ir vesti švietimo, akademinę bendruomenę švietimo ir mokslo proveržio kryptimi“, – po R. Popovienės ir G. Nausėdos susitikimo teigė prezidento patarėja.
Tiesa, J. Karpavičienė pabrėžė, jog pastaruoju metu, R. Popovienei vadovaujant Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai (ŠMSM), daugiausia pastangų buvo dedama į pavienes iniciatyvas bei iškilusių problemų sprendimą, o ne į kryptingus darbus, siekiant efektyviai veikiančios šalies šveitimo sistemos.
„Per pastaruosius metus vykdomi darbai vis dėlto buvo orientuoti į tokias pavienes iniciatyvas, siekiant spręsti tam tikras iškilusias problemas, vaizdžiai tariant, kilusius gaisrus. Iš tikrųjų reikia veikti laikantis labai aiškios strateginės krypties, kad tai būtų susieta su bendra valstybės raida, valstybės prioritetais ir, aišku, kokybišku, kiekvienam vaikui prieinamu švietimu ir moderniomis mokslo kryptimis“, – kalbėjo šalies vadovo patarėja.
„Teritorinės, socialinės, ekonominės, kultūrinės atskirties mažinimas yra svarbiausias šveitimo raidos vektorius“, – pridūrė ji, akcentuodama, jog tai prezidentui atrodo kaip vienas svarbiausių ministerijos tikslų.
Ragina daugiau dėmesio skirti švietimo problemoms regionuose
Pasak J. Karpavičienės, susitikimo metu prezidentas taip pat išreiškė lūkestį, jog darbą pradėjus naujam Ministrų kabinetui, daugiau dėmesio bus skiriama švietimo sistemos problemoms, su kuriomis susiduria regionai bei savivalda.
„Kitas labai svarbus klausimas, labai rūpintis prezidentui – mokyklų tinklo tolydumo klausimas, mažųjų gimnazijų išsaugojimo svarba ir, svarbiausia, konceptualūs, ilgalaikiai sprendimai tam, kad atsižvelgiant į demografinę situaciją, į kiekvienos savivaldos ir regiono specifiką, būtų rasti konceptualūs, ilgalaikiai, tvarūs ir stabilūs sprendimai, kad kiekvienas vaikas Lietuvoje turėtų kokybišką išsilavinimą arčiausiai namų“, – žurnalistams sakė šalies vadovo patarėja.
„Didesnis savivaldų įtraukimas į šituos procesus, taip pat atsakomybių pasidalijimas yra labai labai svarbus aspektas“, – akcentvo ji.
ELTA primena, kad antradienį Seimas pritarė I. Ruginienės kandidatūrai į premjeres. Paskirtoji Vyriausybės vadovė ne vėliau kaip per 15 dienų nuo jos paskyrimo turės pristatyti parlamentui sudarytą ir prezidento patvirtiną Ministrų kabinetą bei teiks parlamentui svarstyti Vyriausybės programą.
R. Popovienė: iki gruodžio pradžios bus peržiūrėta egzaminų išlaikymo kartelė
Siekiant išvengti šiais metais egzaminų sesijoje vykusių nesklandumų pasikartojimo, iki gruodžio pradžios bus peržiūrėta valstybinių brandos egzaminų (VBE) išlaikymo kartelė, sako švietimo, mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė.
„Išlaikymo kartelė buvo per aukšta, rezultatai tą labai aiškiai parodė (...) Pagal įstatymus, iki gruodžio 1 d. turėsime peržiūrėti egzaminų išlaikymo kartelę“, – po susitikimo su prezidentu teigė R. Popovienė.
„Turime išsiaiškinti užduočių rengimo bazę, kodėl abiturientams buvo tokie dideli sunkumai išlaikyti egzaminus, peržiūrėsime vertinimo sistemą. Dirba ekspertai, kurie įvertins ir visą užduočių, duomenų bazę. Tai yra trumpalaikiai darbai, kuriuos turime padaryti greitai, kad kiti metai nebūtų tokie chaotiški“, – akcentavo ji.
Tuo metu kalbėdama apie ilgalaikius tikslus, ministrė pabrėžė, kad rugsėjį darbą pradės suburta darbo grupė, kuri spręs, kaip tobulinti egzaminų sistemą.
„Yra sudaryta darbo grupė iš mokslininkų, ekspertų, kuri pradės darbą jau rugsėjo 4 dieną, kad ji numatytų, kuria linkme turime eiti, kad egzaminų sistema, organizavimas ir vykdymas būtų nuoseklūs“, – kalbėjo ministrė.
ELTA primena, kad paaiškėjus daugumos abiturientų laikytų egzaminų rezultatams, ŠMSM pranešė prie visų patikrinimų, išskyrus lietuvių kalbos ir literatūros, pridėjusi po 10 taškų. Pasak ministrės R. Popovienės, tokio sprendimo imtasi siekiant sumažinti egzaminų neišlaikiusių abiturientų skaičių ir kompensuoti skirtumą tarp seniau galiojusios 16 ir šiuo metu nustatytos 35 taškų egzamino išlaikymo kartelės.
Tiesa, toks sprendimas sulaukė kritikos ne tik iš moksleivių, tėvų bendruomenės, bet ir iš Seimo opozicijos, Prezidentūros. Akcentuota, jog pridėjus po 10 taškų žymiai daugiau nei įprasta moksleivių gavo aukščiausią 100 balų įvertinimą. Taip, pasak sprendimo kritikų, mažinamas abiturientų konkurencingumas stojant į aukščiausias mokyklas – nuskriausti liko šimtukus ir be pagalbos galėję gauti mokiniai.
Susiklosčius tokiai situacijai, prasidėjo diskusijos dėl abiturientų galimybės kreiptis į teismą dėl pastarojo ŠMSM sprendimo.
Situaciją pavesta įvertinti ir Generalinės prokuratūros Viešojo intereso gynimo skyriui – prokurorai spręs, ar ministerijai pakeitus egzaminų rezultatus, yra pagrindo taikyti viešojo intereso gynimo priemones.
Tiesa, reaguodama į kritiką ŠMSM pristatė patikslintą šių metų stojančiųjų į aukštąsias mokyklas konkursinio balo skaičiavimo tvarką.
VBE laikomas išlaikytu mokiniui surinkus 35 taškus iš 100 susumuotų dalyko abiejų dalių galimų taškų. Galutinis egzamino įvertinimas, įrašomas į atestatą, yra skalėje nuo 40 iki 100 balų.
