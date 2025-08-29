R. Žemaitaitis matytų K. Bilių SRDK pirmininko pareigose: spręs kitą savaitę

„Galimas kandidatas yra K. Bilius, dabartinis VVSK pirmininkas. Jis savivaldybėje dirbo vicemeru, kur koordinavo švietimą, kultūrą, socialinį lauką“, – Eltai teigė R. Žemaitaitis.
Pagal naują koalicinę sutartį, „Nemuno aušrai“ atiteko demokratams iki šiol priklausęs SRDK pirmininko postas. Jį šiuo metu užima Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ seniūnas Linas Kukuraitis.
Tuo metu VVSK komitetą prasidėjus rudens sesijai „aušriečiai“ perleis naujai į koaliciją prisijungusiai Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijai. Pastarosios seniūnė Aušrinė Norkienė teigė, kad frakcija dar nėra apsisprendusi, ką deleguoti į jiems pavestų Kaimo reikalų komiteto ir VVSK pirmininkus.
„Nemuno aušra“ pirmininko pozicijas išlaikys Audito, Ekonomikos, Sveikatos komitetuose bei Energetikos ir darnios plėtros komisijoje.
Partijoms pateikus savo siūlymus, dėl komitetų pirmininkų dar turės balsuoti jų nariai. Vėliau šie sprendimai bus tvirtinami Seimo plenariniame posėdyje.
ELTA primena, kad ketvirtadienį surengtame LSDP prezidiume taip pat paaiškėjo visi partijos kandidatai į ministerijas. Finansų ministrą Rimantą Šadžių turėtų keisti viceministras Kristupas Vaitiekūnas, Susisiekimo ministerijai vadovaujantį Eugenijų Sabutį – viceministras Juras Taminskas. Kultūros ministrą Š. Birutį turėtų pakeisti Seimo Švietimo ir mokslo komiteto pirmininkė V. Aleknavičienė. Tuo metu į socialinių reikalų ir darbo ministrės pareigas turėtų būti siūloma parlamento Socialinių reikalų komiteto vicepirmininkė Jūratė Zailskienė, kuri pakeis iki šiol šiai ministerijai vadovavusią premjerę Ingą Ruginienę.
Į Seimo pirmininkus socialdemokratai apsisprendė siūlyti Juozą Oleką.
