LLRA-KŠS vadovauti Teisingumo ministerijai siūlys R. Tamašunienės kandidatūrą

2025 m. rugpjūčio 30 d. 19:29
Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjunga (LLRA-KŠS) apsisprendė į teisingumo ministro postą siūlyti Ritos Tamašunienės kandidatūrą. Apie tokį sprendimą Eltai šeštadienį patvirtino LLRA-KŠS lyderis Waldemaras Tomaszewskis.
„Siūlome tokį kandidatą, kuris nekelia jokių abejonių“, – Eltai teigė W. Tomaszewskis.
Prezidentas Gitanas Nausėda šią savaitę „Žinių radijui“ taip pat teigė neatmetantis, kad LLRA-KŠS R. Tamašunienę pasiūlys į teisingumo ministres. Tai, kad šių pareigų galėtų imtis R. Tamašunienė, užsiminė ir paskirtoji premjerė Inga Ruginienė.
ELTA primena, kad R. Tamašunienė 2019–2020 m. ėjo vidaus reikalų ministro pareigas.
Be R. Tamašunienės, LLRA-KŠS lyderis anksčiau buvo nurodęs turintis dar tris kandidatus į teisingumo ministrus: Jaroslavą Narkevičių, Česlavą Olševskį ir nepartinį jungtinės „valstiečių“ frakcijos narį Igną Vėgėlę.
Pagal naują koalicijos sutartį, Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijai paskirtos Teisingumo bei Ekonomikos ir inovacijų ministerijos. Pastarosios vadovu siūlomas šiuo metu institucijoje Inovacijų politikos grupei vadovaujantis Edvinas Grikšas.
