I. Ruginienė apie „valstiečių“ pasiūlytą kandidatą į ekonomikos ir inovacijų ministrus: nepažįstu to žmogaus

2025 m. rugpjūčio 31 d. 17:44
Nors kandidatas į ekonomikos ir inovacijų ministrus Edvinas Grikšas šią savaitę jau susitiko su prezidentu Gitanu Nausėda, paskirtoji premjerė Inga Ruginienė sako nepažįstanti šio „valstiečių“ deleguoto ministerijos darbuotojo. Tiesa, politikė tvirtina visiems būsimos Vyriausybės nariams taikysianti bandomąjį laikotarpį, per kurį ji vertins ministrų darbus bei reputacines rizikas.
„Ekonomikos ir inovacijų (ministerijos kandidatą teikia – ELTA) irgi „valstiečiai“. Nepažįstu to žmogaus, tikrai. Edvinas, berods. Jis ministerijos darbuotojas. Tikrai jo nepažįstu, nežinau. Bet, jeigu Aurelijus Veryga jį nominavo, tai aš labai tikiuosi, kad, matyt, pasitikėjimas yra, pasitikrino tą pavardę“, – sekmadienį „Lietuvos ryto TV“ sakė I. Ruginienė.
„Bet aš sau, kaip ir sakiau, tą bandomąjį laikotarpį pasiliksiu“, – tvirtino ji.
Paskirtoji ministrė pirmininkė pažymėjo sulaukianti klausimų, ar patikrina ir įvertina visas teikiamų kandidatų į ministrus savybes. Tačiau, anot I. Ruginienės, viską patikrinti nėra įmanoma.
„Tas laiko tarpas yra per trumpas. Bet visiems ministrams duodu bandomąjį laikotarpį ir tikrai stebėsiu tiek jų darbą, tiek reputacinius dalykus“, – dėstė socialdemokratė.
„Bent jau tris mėnesius – ir tai jau bus tam tikras laikas. Bet ne savaitę, kuomet turi greitai tas procedūras padaryti“, – pridūrė ji.
ELTA primena, kad praėjusią savaitę prezidentas G. Nausėda susitiko su keliais kandidatais į I. Ruginienės Vyriausybę.
Prezidentūroje jau lankėsi į užsienio reikalų ministrus deleguojamas Kęstutis Budrys, kandidatė į krašto apsaugos ministres Dovilė Šakalienė, į Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos (ŠMSM) vadovės postą siūloma Raminta Popovienė.
G. Nausėda buvo susitikęs ir su „aušriečių“ teikiamu kandidatu į žemės ūkio ministrus Andriumi Palioniu, taip pat su „valstiečių“ kandidatu į Ekonomikos ir inovacijų ministerijos (EIM) vadovus Edvinu Grikšu.
E. Grikšas, šiuo metu einantis ministerijos Inovacijų politikos grupės vadovo pareigas, 2023 m. kartu su Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga (LVŽS) dalyvavo savivaldybių tarybų ir merų rinkimuose Varėnoje – buvo politinės jėgos deleguotas kandidatas į merus. Po susitikimo su šalies vadovu jis patvirtino ketinantis tapti šios partijos nariu.
